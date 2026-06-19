Saône et Loire
SECHERESSE - Trois premières zones en Saône et Loire placées en alerte
Publié le 19 Juin 2026 à 19h00
Les premières mesures préfectorales sont annoncées
Dans le contexte météorologique exceptionnel du mois de mai, le préfet avait placé le 27 mai dernier l’ensemble du département en vigilance sécheresse.
Après de trop rares précipitations survenues depuis, le département connaît de nouveau une vague de chaleurs élevées dont la fin, comme le retour de précipitations, ne sont pas annoncés à court terme. Cette situation conduit à la baisse des débits des cours d’eau sans amélioration prochaine prévisible. En ce début de semaine, les débits aux stations de mesure de référence des zones hydrographiques « Arroux-Morvan », « Arconce et Sornin » et « Grosne » sont passés sous le seuil de l’alerte.
Après avoir consulté les membres du comité ressources en eau, le préfet a décidé de prendre un nouvel arrêté sécheresse qui :
• place en alerte les secteurs « Arroux-Morvan », « Arconce et Sornin » et « Grosne » ;
• maintient en vigilance le reste du département.
En alerte, les usages de l’eau sont contraints : interdiction d’arrosage des espaces verts, restrictions horaires pour l’arrosage des pelouses et jardins et pour l’irrigation agricole (sauf goutte-à-goutte et maraîchage), réduction des consommations par les autres activités économiques, interdiction de remplissage des piscines privées sauf remise à niveau ou 1ʳᵉ mise en eau sous conditions, lavage des voitures interdit en dehors des stations professionnelles équipées d’un système de recyclage des eaux, de matériel haute pression ou portique programmé ECO sur ouverture partielle, …
Le préfet rappelle que l’économie d’eau doit être un souci quotidien pour l’ensemble des usagers du département. Chacun doit mettre en œuvre tout au long de l’année des mesures d’économie, par exemple limiter les arrosages des pelouses, le lavage des véhicules, privilégier les douches aux bains, remplir sa piscine avant l’été, réparer les fuites d’eau même minimes, … Les activités économiques doivent quant à elles s’adapter afin de réduire leurs prélèvements, pour anticiper l’intensification des sécheresses que le changement climatique génère.
Une inscription sur la plateforme en ligne VigiEau : https://vigieau.gouv.fr/ permet aux usagers de recevoir des alertes par courriel en cas d’évolution à la hausse ou à la baisse du niveau des restrictions.
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