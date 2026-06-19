Rugby
RUGBY - Soirée de clôture des partenaires du RTC au domaine Pigneret et fils à Moroges
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 19 Juin 2026 à 13h33
Le reportage photos d'info-chalon.com
La plupart des partenaires du Rugby Tango Chalonnais étaient présents ce jeudi 18 juin au domaine Pigneret et fils à Moroges pour la traditionnelle soirée de clôture.
Un événement dans le paysage tango puisque ce rendez-vous marque la fin d’une saison riche en émotions avec notamment sur le plan sportif une qualification en phases finales pour l’équipe B seniors du RTC. « On a manqué le coche en première, c’est dommage » déplorait Bernard Lécuelle le président chalonnais.
L’ensemble des partenaires, entouré de Clotilde Allègre, adjointe à la mairie de Chalon au suivi des événements sportifs, Nathalie Berthaud, adjointe à la mairie de Chalon aux relations avec les associations sportives, et Jean-Yves Mazué, adjoint au maire de Chalon en charge des sports ont pu apprécier l’organisation parfaite du Domaine Pigneret et fils. Avant que Christophe Cabadaïs, responsable du développement partenariat au RTC ne rappelle le dernier événement du mois de juin, les samedi 27 et dimanche 28, avec les finales nationales du rugby à 5 au stade Léo-Lagrange de Chalon. « Cela prouve que la FFR nous fait entièrement confiance. C’est un rendez-vous très important pour nous » précisait l’ancien demi de mêlée.
-
La psychanalyse, c’est quoi ?
-
Risque d'incendies en hausse cet après-midi sur l'Est du département
-
Faso Lili tient son grand gala annuel ce samedi soir à la salle Marcel Sembat
-
Chalon-sur-Saône : Gilles Platret a confirmé, lors de l'inauguration de la fête du Port, qu'une caméra de vidéo-protection sera installée prochainement au Port de Plaisance
-
A partir de 2028, VNF commandera depuis Chalon-sur-Saône tous ses ouvrages de navigation de Montbéliard à Saint Gilles-du-Gard
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Chez Nicole, le petit nouveau de la rue aux Fèvres ouvre ce mercredi
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Prise dans les rets d’un narcotrafic à Chalon, elle est jugée comme « nourrice »
-
Bonne nouvelle : Yohan a été retrouvé
-
RUGBY - Rencontre avec Alex Verri, le nouveau manager du RTC
-
Le Grand Chalon s'est donné rendez-vous au Colisée pour saluer Dominique Juillot
-
Saint Christophe-en-Bresse : la société de chasse de Serville-l'Abbaye-des-Barres ne recense aucun dégât de la part des sangliers cette année
-
TRIBUNAL DE CHALON - « Par vengeance » trois jeunes mettent le feu à l’exploitation agricole où ils travaillaient à Lays-sur-le-Doubs.
-
Le quartier du Palais de justice embaume ...
-
De la librairie au fast-food : quand l’estomac prend la place de l’esprit
-
Sennecey-le-Grand : près de 4 000 personnes à la 1ère soirée du festival du clos des Tourelles
-
« Un avion, Un enfant, Un rêve » - Un Rafale dans le ciel pour une rafale de voltiges pour ce 25ème anniversaire de l’association "Un avion un enfant un rêve".
-
Les Nocturnes de la Citadelle reviennent le 26 juin
-
Sennecey-le-Grand : 3 000 personnes à la seconde soirée du Festival du Clos des Tourelles
-
Damien Perrusson (président du FCC) : “ Tout le monde est invité aux 100 ans du club ce samedi 20 juin”