RUGBY - Soirée de clôture des partenaires du RTC au domaine Pigneret et fils à Moroges

La plupart des partenaires du Rugby Tango Chalonnais étaient présents ce jeudi 18 juin au domaine Pigneret et fils à Moroges pour la traditionnelle soirée de clôture.



Un événement dans le paysage tango puisque ce rendez-vous marque la fin d’une saison riche en émotions avec notamment sur le plan sportif une qualification en phases finales pour l’équipe B seniors du RTC. « On a manqué le coche en première, c’est dommage » déplorait Bernard Lécuelle le président chalonnais.



L’ensemble des partenaires, entouré de Clotilde Allègre, adjointe à la mairie de Chalon au suivi des événements sportifs, Nathalie Berthaud, adjointe à la mairie de Chalon aux relations avec les associations sportives, et Jean-Yves Mazué, adjoint au maire de Chalon en charge des sports ont pu apprécier l’organisation parfaite du Domaine Pigneret et fils. Avant que Christophe Cabadaïs, responsable du développement partenariat au RTC ne rappelle le dernier événement du mois de juin, les samedi 27 et dimanche 28, avec les finales nationales du rugby à 5 au stade Léo-Lagrange de Chalon. « Cela prouve que la FFR nous fait entièrement confiance. C’est un rendez-vous très important pour nous » précisait l’ancien demi de mêlée.



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