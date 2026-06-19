Faso Lili tient son grand gala annuel ce samedi soir à la salle Marcel Sembat

20 juin à 18h00 salle Marcel Sembat, au programme spectable de danse et musique mettant en scene nos adhérents mais aussi nos artistes professionnels (Samba Diarra, Ali Diarra du groupe les Frères Diarra, Moussa Camara et Mariam Doumbia (danseuse professsionnelle originaire du Mali).

Au total 5 musiciens professionnels, 2 danseurs professionnels et environ 70 personnes sur scène pour la soirée.

restauration sur place à l'entracte.

Entrée en réservation sur Hello Asso ou le jour du Gala (places limitées).

Billetterie : 12€ adultes et 8€ enfants jusqu'au 14 juin ensuite 15€ et 9€



Les profits de ce gala financent notre centre culturel au Burkina (plus d'information dans la présentation de l'association).



Lien billetterie :

https://www.helloasso.com/associations/faso-lili/evenements/gala-faso-lili-2026?fbclid=IwdGRjcASWuBtjbGNrBJR9cGV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHkShWC_iVmvOj5TszUSPb4h0S8kaKwL_bxUdVaoJIAaTJyAoZlRhyXTUmQj0_aem_-0q_i8gmOlX33cw8BnMTVw