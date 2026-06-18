Psychanalyse, psychologie, psychothérapie… Comment différencier ces approches auxquelles peuvent s’adresser les personnes en mal de vivre ? Une analyste membre de l’EPFCL sera bientôt à Chalon pour en parler.

La psychanalyse c’est quoi ? Elle s’adresse à tout être en souffrance chez qui le désir s’éteint et qui s’exprime par une angoisse de vivre, des trébuchements dans la vie amoureuse et sociale. Trébuchements répétés et incompréhensibles.

Si un questionnement advient, alors la psychanalyse peut permettre à chaque individu de cheminer un temps qui sera le sien, pour considérer et faire cesser ces arrêts sur image, qu’on nomme dépression, burn out, etc.

L’éthique de celle ou de celui qui occupe la position de psychanalyste est d’avoir vécue cette expérience singulière qu’est une psychanalyse. C’est une condition essentielle pour pouvoir accueillir un être en souffrance et lui permettre d’accéder à une lucidité sur sa responsabilité de vivre et parvenir à ranimer son désir.

Martine Mènes, psychanalyste AME (Analyste Membre de l’Ecole) EPFCL sera à Chalon-sur-Saône le samedi 27 juin, de 14h30 à 17 h (salle de conférence de l’Hôtel Saint-Georges, 32 avenue Jean Jaurès) pour parler de l’éthique : en quoi l’éthique de la psychanalyse diffère de celles de la médecine, de la psychologie et des autres thérapies.