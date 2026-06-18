Givry fête l’été avec une grande soirée musicale dans le Parc Georges Laporte

La Municipalité vous donne rendez-vous le vendredi 3 juillet dans le Parc Georges Laporte pour célébrer ensemble le début des vacances d'été lors d'une soirée conviviale et musicale.

Dès 18h00, profitez de la buvette et de la restauration proposées par les Drôles de Roses en Bourgogne : hot-dogs, viandes grillées, douceurs sucrées et boissons fraîches seront au rendez-vous pour satisfaire les petits comme les grands.

La soirée débutera à 18h30 avec le groupe givrotin Shades of One. Les musiciens proposeront un concert de reprises pop-rock, revisitant avec énergie les grands succès qui ont marqué plusieurs générations.

À 20h30, place au New Soul Orchestra, qui fera vibrer le parc avec un spectacle musical rythmé autour des grands classiques de la soul.

Les plus festifs pourront également venir déguisés pour ajouter une touche de fantaisie et de couleur à la soirée.



Informations pratiques

· Vendredi 3 juillet

· Parc Georges Laporte – Givry

· Ouverture du site : 18h

· 18h30 : Shades of One

· 20h30 : New Soul Orchestra

· Entrée libre

· Buvette & restauration sur place