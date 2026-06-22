Saône et Loire
Canicule : adaptation exceptionnelle du fonctionnement des écoles et des centres de loisirs de Montceau-les-Mines
Publié le 22 Juin 2026 à 10h34
Communiqué de la ville de Montceau-les-Mines
Face à l’épisode de fortes chaleurs et au passage en vigilance canicule renforcée, la Ville de Montceau-les-Mines a décidé, en concertation avec les services de l’État et l’Éducation
nationale, d’adapter l’organisation des écoles publiques afin de garantir la sécurité et le bien-être des enfants ainsi que des personnels.
Depuis ce lundi et pour la journée de mardi, les écoles publiques de la commune accueillent les élèves uniquement le matin, de 8h30 à 11h30. Les établissements sont fermés l’après- midi. Les familles peuvent récupérer leurs enfants à 11h30, 12h30 ou 13h30, les services de restauration scolaire restant assurés selon les modalités annoncées.
La Ville tient à préciser que, malgré les informations diffusées dès dimanche après-midi sur ses réseaux sociaux ainsi que par courriels et SMS aux familles, certaines d’entre elles n’ont pas pu être destinataires des messages en raison d’une saturation du système d’envoi. Afin de ne laisser aucun enfant sans solution, les équipes municipales restent pleinement mobilisées. Le personnel municipal demeure présent dans les établissements à partir de 13h30 pour accueillir les enfants dont les familles n’auraient pas pu être informées ou n’auraient pas encore trouvé de mode de garde. Ces enfants sont pris en charge dans des salles adaptées et rafraîchies, le temps que les parents puissent être contactés et s’organiser.
Par ailleurs, compte tenu des conditions météorologiques annoncées, la Ville a décidé d’appliquer les mêmes mesures aux centres de loisirs municipaux. Les familles concernées
ont été informées par courriel et SMS de la fermeture des centres de loisirs Colette et Moulin Enchanté les après-midi du mercredi 24 juin. L’accueil sera maintenu le matin selon les modalités précisées aux familles.
Ces dispositions s’appliquent à ce jour pour les journées de lundi et mardi concernant les écoles, ainsi que pour le mercredi 24 juin concernant les centres de loisirs. La Ville de Montceau-les-Mines suit avec la plus grande attention l’évolution de la situation météorologique et communiquera dans les meilleurs délais sur les modalités d’organisation pour la fin de semaine.
La sécurité, la santé et le bien-être des enfants demeurent la priorité absolue de la municipalité.
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