La résurrection contagieuse des Nuits Bressanes

Depuis le vendredi 5 juillet 2024 (avec Slimane puis Obispo), ce sont deux ans de disette, une véritable traversée du désert, la nuit noire, qu’ont eu à subir celles et ceux qui gravitent en laudateurs dans la sphère des Nuits Bressanes. Victimes dans un premier temps de l’annulation –le samedi 6 juillet de la même année- du spectacle tricéphale qui devait s’offrir à eux (Grand Corps Malade et Calogero pour les têtes d’affiche) à cause d’une pluie persistante n’ayant rien voulu savoir, contraignant les organisateurs à jeter l’éponge le jour J.

Les tenants du grand raout bressan durent une fois encore manger leur pain noir, baissant pavillon en juillet 2025. Dans ce cas précis au nom d’une certaine prudence économique auto-imposée se mettant en travers de leur chemin, car l’édition était annulée purement et simplement, exempte donc de grandes envolées. Juste retour des choses, après les conditions contraires, c’est la vie qui a retrouvé tout son mordant au stade de Bram de Louhans-Châteaurenaud, ainsi que son appétence. Monkey Five, Marine et Christophe Maé, ont successivement fait reprendre des couleurs au festival ce vendredi 3 juillet 2026, aidés en cela par un public passé d’échaudé, de frustré, carencé, à volontaire en diable, participatif, porté par un élan communautaire. Histoire de remettre le compteur à 0, tout en repartant sur des bases saines avec la ferme intention de s’en payer une bonne tranche au su et au vu de tout le monde. La paix des braves en quelque sorte, via une pause fraîcheur d’âme plutôt bienvenue !

Michel Poiriault

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