Dominique Dufour, préfet de Saône-et-loire : «Je n’exclus pas de rendre obligatoire le port du casque sur les trottinettes»

Dans une longue interview, le Préfet de Saône-et-Loire, Dominique Dufour se prononce sur de multiples sujets : Réindustrialisation… Action et soutien de l’Etat… Projets cathédrale… Arrêts TGV… Chômage… Emploi des femmes dans l’industrie… Canicule… Mais aussi sécurité routière… Dominique Dufour n’élude aucun sujet.

