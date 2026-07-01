Agglomération chalonnaise
Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais
Par Nathalie DUNAND
Publié le 01 Juillet 2026 à 15h53
Chaque semaine, InfoChalon vous propose de découvrir l’un des pensionnaires du refuge SPA du Chalonnais, à Châtenoy-le-Royal. Cette semaine, partons à la rencontre d’Élios, le noble chow-chow qui cherche sa reine pour une retraite de douceur et de siestes.
Avec sa magnifique fourrure flamboyante, son allure majestueuse et sa bouille de gros nounours, Élios ne passe pas inaperçu. Véritable rayon de soleil du refuge, ce magnifique chow-chow d’un âge avancé incarne à merveille la sagesse et la placidité de sa race. Malgré tous les soins de l’équipe et des séances d’ostéopathie régulières, la vie en box ne remplacera jamais l’amour d’un foyer, d’autant qu’Élios supporte très mal la solitude.
Le foyer idéal pour Élios
Pour couler des jours heureux, ce doux compagnon rêve d’une vie rythmée par la sérénité : de courtes balades à son rythme, des siestes au soleil et de grandes séances de gratouilles. En raison d’un zeste d’arthrose lié à une ancienne opération des ligaments, Élios aura besoin d’une maison de plain-pied (sans escaliers). Plutôt exclusif, il souhaite être le seul chien de la maison. S’il sait ignorer poliment les chats, l’animation des jeunes enfants ne lui correspond pas : Élios recherche le calme absolu. Son profil idéal ? Une dame seule, à la voix douce, prête à partager avec lui une complicité unique.
Du fait de son grand âge, Élios bénéficie de frais d’adoption réduits ainsi que de l’opération « Doyens » de la Fondation 30 Millions d’Amis, offrant une prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 1 000 €.
Et si vous lui ouvriez vos portes ? Si l’adoption définitive est un engagement trop lourd, sachez qu’il est également possible d’offrir à ce loulou un panier de fin de vie en devenant sa famille d’accueil. Pour connaître toutes les modalités de cet accueil ou pour venir le rencontrer, contactez le refuge.
Plus de photos ci-dessous, transmises par la SPA pour publication.
SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest-L’Henry
Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal
Tél. : 03 85 87 90 01
Site : spa-chalon71.fr
Mail : [email protected]
Devenir famille d’accueil
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.
-
Près de 20 hectares touchés par l'incendie à Mercurey
-
RUGBY/ANNIVERSAIRE - Souvenirs du titre de champion de France de Fédérale 3 avec Ben, Raph, Caba et Nanard