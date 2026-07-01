Élios, le noble chow-chow. Un cœur à adopter au refuge SPA du Chalonnais

Chaque semaine, InfoChalon vous propose de découvrir l’un des pensionnaires du refuge SPA du Chalonnais, à Châtenoy-le-Royal. Cette semaine, partons à la rencontre d’Élios, le noble chow-chow qui cherche sa reine pour une retraite de douceur et de siestes.

Avec sa magnifique fourrure flamboyante, son allure majestueuse et sa bouille de gros nounours, Élios ne passe pas inaperçu. Véritable rayon de soleil du refuge, ce magnifique chow-chow d’un âge avancé incarne à merveille la sagesse et la placidité de sa race. Malgré tous les soins de l’équipe et des séances d’ostéopathie régulières, la vie en box ne remplacera jamais l’amour d’un foyer, d’autant qu’Élios supporte très mal la solitude.

Le foyer idéal pour Élios

Pour couler des jours heureux, ce doux compagnon rêve d’une vie rythmée par la sérénité : de courtes balades à son rythme, des siestes au soleil et de grandes séances de gratouilles. En raison d’un zeste d’arthrose lié à une ancienne opération des ligaments, Élios aura besoin d’une maison de plain-pied (sans escaliers). Plutôt exclusif, il souhaite être le seul chien de la maison. S’il sait ignorer poliment les chats, l’animation des jeunes enfants ne lui correspond pas : Élios recherche le calme absolu. Son profil idéal ? Une dame seule, à la voix douce, prête à partager avec lui une complicité unique.

Du fait de son grand âge, Élios bénéficie de frais d’adoption réduits ainsi que de l’opération « Doyens » de la Fondation 30 Millions d’Amis, offrant une prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 1 000 €.

Et si vous lui ouvriez vos portes ? Si l’adoption définitive est un engagement trop lourd, sachez qu’il est également possible d’offrir à ce loulou un panier de fin de vie en devenant sa famille d’accueil. Pour connaître toutes les modalités de cet accueil ou pour venir le rencontrer, contactez le refuge.

Plus de photos ci-dessous, transmises par la SPA pour publication.

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest-L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]

Devenir famille d’accueil