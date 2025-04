Famille d’Accueil : offrez de l’Amour et changez une Vie ! DEVENEZ le héros d’un chien de refuge !

Avez-vous déjà pensé à la différence que vous pourriez faire dans la vie d’un animal en détresse ? En devenant famille d’accueil, vous offrez à ces chiens une chance précieuse : celle de découvrir le confort d’un foyer aimant et de regagner confiance en eux.

Actuellement, de nombreux chiens de refuge vivent en box, parfois depuis plusieurs années. Certains, plus sensibles, ne supportent pas le stress du refuge ou sont vieillissants. Ces pensionnaires ont besoin d’un coup de pouce pour retrouver leur équilibre : que ce soit pour se remettre d’une maladie, réapprendre à faire confiance ou trouver un panier retraite.

En devenant famille d’accueil, vous offrez à ces chiens une chance précieuse : celle de découvrir le confort d’un foyer aimant, de recevoir de l’attention et de l’amour, et de regagner confiance en eux. Votre engagement facilitera leur adaptation à une vie de famille, que ce soit avec d’autres animaux ou des enfants. Pour certains, cela implique également d’apprendre ou de réapprendre les codes de la vie domestique. Grâce à cette phase transitoire, ils auront toutes les chances de trouver une famille adoptive définitive. C’est une aventure enrichissante et bouleversante qui vous marquera à jamais.

Comment ça fonctionne ? Le refuge SPA prend en charge tous les frais vétérinaires et vous accompagne à chaque étape. De votre côté, il vous suffit d’apporter un peu de votre temps et beaucoup de votre cœur. Chaque accueil est un tremplin vers l’adoption, une véritable opportunité pour ces animaux de se révéler sous leur meilleur jour.

Prêt à vivre cette expérience extraordinaire ?

Rejoignez l’équipe des « Pattes en transit » et faites la différence dans la vie d’un compagnon à quatre pattes ! Contactez le refuge SPA dès aujourd’hui pour en savoir plus sur le processus d’accueil.



Merci pour votre générosité, pour votre amour envers nos amis à quatre pattes et pour votre intérêt pour les animaux de refuge.

Plusieurs familles d’accueil sont nécessaires.

Si vous êtes dans la région du Chalonnais et alentours, contact et renseignements :