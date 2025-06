Le Commandant Chottin, chef d'escadron de la compagnie de Chalon-sur-Saône, quitte la gendarmerie de Chalon pour reprendre des études à Strasbourg.

3 ans passés à la tête de l’escadron de gendarmerie de Chalon-sur-Saône, le Commandant Thomas Chottin aura marqué son passage et laissera le souvenir d’un homme intègre, respectueux, passionné par son métier, métier qui souvent n’est pas si simple dans la conjoncture actuelle.

En effet, comme l’a rappelé le Colonel Tomica Lukic, le Commandant Thomas Chottin a débuté à Chalon avec le triple meurtre à Gergy, puis d’autres évènements lourds marqueront son passage dans l’agglomération. Le Colonel rappellera les états de services du Lieutenant-Colonel en soulignant que Thomas Chottin avait débuté à Strasbourg en 2013 et qu’après maintes affectations, il va y retourner pour reprendre des études « la boucle est bouclée pour la première partie de sa carrière. » précisera le Colonel Tomica Lukic.

Un long et élogieux discours prononcé par le Colonel Tomica Lukic devant de nombreuses personnalités, Olivier Tainturier, Sous-Préfet de l'arrondissement, Patrice Guigon Procureur de la République de Chalon, Joëlle Arnoult-Gonot, Présidente départementale de Saône-et-Loire de l'Ordre National du Mérite, Camille Monnot Président de la Croix Rouge de Chalon, Bruno Legourd 1er Adjoint à la mairie de Chalon, Daniel Massault Président de l’association des cadets de la gendarmerie 71, l’association des porte-drapeaux, des autorités civiles et militaires, des officiers, sous-officiers et gendarmes.

L’Adjoint au maire Bruno Legourd a reprécisé le lien entre la gendarmerie, la nation et la population dans le cadre de différentes opérations et/ou interventions : délinquance, violences intrafamiliales (VIF).

Olivier Tainturier Sous-Préfet s’adressant à Thomas Chottin : « vous êtes un bon chef, vous en avez les qualités, vous avez le sens du détail et vous êtes travailleur, toujours présent… »

Le Lieutenant-Colonel Thomas Chottin a pris la parole pour rappeler les fondamentaux de sa mission et celle des gendarmes en général. Il a remercié tout particulièrement sa secrétaire et s’adressant à ses collègues il leur a rappelé qu’il avait travaillé avec un groupe solide sur qui il pouvait compter, à commencer par le Colonel Lukic. « L’ambiance va me manquer un peu et mes deux adjoints ne seront plus là pour m’épauler… »

Quelques cadeaux lui ont été remis, des souvenirs qui lui rappelleront son passage à la brigade de Chalon-sur-Saône.

Tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié pour, comme il se doit, passer un moment convivial avec le Lieutenant-Colonel Thomas Chottin.

C.Cléaux