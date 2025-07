Coupures d'électricité à Chalon... Plus de 1000 foyers impactés.. on vous dit tout

Communiqué de la ville de Chalon

En raison de très fortes chaleurs depuis le début de la semaine, plusieurs incidents sont survenus sur le réseau de distribution électrique souterrain d’ENEDIS à Chalon-sur-Saône. Les réparations ont été engagées dès mardi soir et se poursuivent. Les ouvrages électriques du réseau électrique sont conçus et construits pour résister à des niveaux importants de contraintes, notamment en cas de canicule. Toutefois, certaines conditions climatiques caniculaires sur le pays peuvent provoquer des coupures en affectant le fonctionnement de certains ouvrages électriques souterrains, en moyenne ou basse tension.

À l'angle de la Rocade et de l'avenue Boucicaut, ENEDIS a entrepris des travaux de remplacement du câble alimentant le quartier Boucicaut et notamment le secteur de l'Hôpital. La chaleur a généré des anomalies sur ce câble. Les travaux ont démarré dès hier après-midi, se sont poursuivis dans la nuit et sont toujours en cours. Les équipes de la ville sont intervenues pour sécuriser la zone de chantier au niveau des feux tricolores, face au magasin funéraire. La circulation est maintenue sur une voie sur la rocade à ce niveau, mais les poids lourds et les bus ne peuvent plus tourner depuis l'avenue Boucicaut pour emprunter la rocade en direction des Charreaux.

Hier soir également, un câble électrique situé dans le secteur de rue Thenard / Bois de Menuse a montré une défaillance, entraînant une panne d'électricité sur les secteurs allant du stade Léo Lagrange aux Allées de Saint-Jean-des-Vignes, et à la clinique Sainte-Marie. Les équipes d’ENEDIS sont intervenues immédiatement pour rétablir le courant sur les zones impactées, mais le câble concerné doit être réparé. Des travaux identiques à ceux de l'avenue Boucicaut sont réalisés en urgence.

En centre-ville, des micro coupures En centre-ville, des microcoupures ont pu être observées en raison de ce même incident. Le système de distribution est surveillé 24h/24 et des automatismes prennent le relais pour rétablir l’électricité à distance. Les coupures peuvent être de l'ordre de quelques secondes à deux ou trois minutes, comme ce fut le cas rue du Temple, aux Guinguettes, Place de l'Hôtel de Ville, etc..

Des travaux de remplacement d'un câble souterrain étaient initialement prévus à partir d'aujourd'hui depuis le poste de transformation situé Pont Jean Richard, qui alimente la gare SNCF, l'Hôpital et le secteur Saint-Cosme. Ils ont été reportés pour intervenir plus rapidement sur les incidents en cours et sécuriser l’alimentation électrique de l’hôpital.