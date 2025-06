Préavis de grève à l'Ehpad du Bois de Menuse à Chalon sur Saône

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les syndicats FO a engagé un préavis de grève sur l’EHPAD du Bois de Menuse pour la journée du mardi 1er juillet 2025.

NOUS DENONCONS :

Un déficit chronique de soignants qui pèse lourdement sur les conditions de travail et la prise en charge des résidents.

La théâtralisation des mises à pied à titre conservatoire de plusieurs agents de l’EHPAD du Bois de Menuse, à la vue des résidents et de leurs familles, après pourtant 6 mois d’enquête administrative.

Cette décision brutale intervient dans un contexte déjà alarmant :

Un turn-over important depuis plusieurs années sur les postes de directions, sur la hiérarchie de proximité et sur le corps médical, qui a nui à la bonne gestion des équipes et à la bonne prise en charge des résidents.

Une pression à l’auto remplacement pour gérer l’absentéisme.

Une pression sur les plannings d’été.

Un recours à l’intérim de soignants afin de boucler les plannings mensuels.

Une perte d’attractivité des métiers du soin et une perte de sens au travail

Une pression budgétaire dû à un déficit chronique, qui dans l’attente d’un CPOM qui tarde à venir, ne devrait pas s’arranger. Selon la FHF, plus de 7 Ehpad publics sur 10 sont en déficit.

Une gestion autoritaire qui dégrade le climat social et la qualité des soins rendus aux résidents.

NOUS EXIGEONS :

Des recrutements pour faire face au manque de personnels soignants.

Une augmentation massive des places en IFSI / IFAS.

La fin de la tarification à l’activité inadapté au grand Age.

Une véritable politique de santé publique gériatrique.

Une aide d’urgence de notre ARS pour résorber le déficit structurel de nos Ehpad.

Le respect de la dignité des personnels et leur présomption d’innocence.

Le vieillissement n’est pas un fardeau mais une phase naturelle de la vie et cette prise en charge doit engager la responsabilité des directions et des pouvoirs publics.