Les premiers orages ont frappé l'Allier et l'Ouest du Morvan

Si la Saône et Loire devrait échapper globalement aux orages frappant à nos portes, du côté de l'Allier, coups de tonnerre et précipitations sont au rendez-vous, notamment du côté de Vichy. Des épisodes orageux qui pourrraient frapper un peu plus à l'Est, sur les contours du Morvan et du Brionnais. Le reste du département devrait être épargné par les averses orageuses pour le moment, sauf de manière très localisée.