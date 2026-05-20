Coup de chapeau à Téo Vermorel, qualifié pour les finales nationales des meilleurs apprentis de France

La Bourgogne se distingue clairement du côté de la formation de ses apprentis. Et du côté du lycée Niépce-Balleure, c'est un coup de chapeau à Téo Vermorel, médaillé d'or aux qualifications départementale puis régionale au concours du Meilleur Apprenti de France. Apprenti dans l'entreprise FLEC (Saint Martin sous Montaigu) , Il est qualifié avec 3 autres jeunes bourguignons pour la finale nationale.

Entre janvier et avril, il s'est préparé au concours au sein de lycée sur une maquette imposée , avec l'aide de son enseignant Vincent Lamalle. Fin avril, rendez-vous était donné au CFA de Marzy (58) pour le passage des épreuves départementales, décrochant au passage une première médaille d'or et une qualification aux épreuves régionales, organisées le 7 mai à Auxerre, avec une nouvelle médaille d'or à la clé. La finale nationale se tiendra à Arras.

Bravo à toute l'équipe du lycée Niépce-Balleure et à Bruno Saint-Yves, responsable région BFC pour le concours, toutes spécialités et Marc Labarde, responsable régional pour les électriciens.