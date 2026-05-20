Chalon /autour de Chalon
Coup de chapeau à Téo Vermorel, qualifié pour les finales nationales des meilleurs apprentis de France
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 20 Mai 2026 à 09h38
Elève au lycée Niépce-Balleure à Chalon, Téo est en apprentissage dans l'entreprise FLEC à Saint-Martin-sous-Montaigu.
La Bourgogne se distingue clairement du côté de la formation de ses apprentis. Et du côté du lycée Niépce-Balleure, c'est un coup de chapeau à Téo Vermorel, médaillé d'or aux qualifications départementale puis régionale au concours du Meilleur Apprenti de France. Apprenti dans l'entreprise FLEC (Saint Martin sous Montaigu) , Il est qualifié avec 3 autres jeunes bourguignons pour la finale nationale.
Entre janvier et avril, il s'est préparé au concours au sein de lycée sur une maquette imposée , avec l'aide de son enseignant Vincent Lamalle. Fin avril, rendez-vous était donné au CFA de Marzy (58) pour le passage des épreuves départementales, décrochant au passage une première médaille d'or et une qualification aux épreuves régionales, organisées le 7 mai à Auxerre, avec une nouvelle médaille d'or à la clé. La finale nationale se tiendra à Arras.
Bravo à toute l'équipe du lycée Niépce-Balleure et à Bruno Saint-Yves, responsable région BFC pour le concours, toutes spécialités et Marc Labarde, responsable régional pour les électriciens.
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