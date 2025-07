"Ça cogne en Bourgogne !" - Les écologistes de Bourgogne-Franche Comté réagissent

Communiqué de presse

Depuis près de 15 jours, la Bourgogne – comme l’ensemble du territoire français et sud-européen – suffoque sous une canicule précoce. Ce mardi 1 juillet, 68 départements sont en vigilance orange et 16 en rouge : 88% des métropolitains sont concerné-es. Les températures explosent, avec jusqu’à +15°C au-dessus des normales saisonnières. Une canicule « historique » qui deviendra bientôt la plus fraîche du reste de nos vies.



Nos pensées vont aux personnes vulnérables, aux soignant-es, travailleurs-ses exposé-es.

Mais au délà du constat, une question s’impose : quelles réponses face à la multiplication des évènements climatiques extrêmes ?



Certainement pas celles des climato-stupides comme le RN et alliés populistes LR qui passent leur temps à taper sur l’écologie et préconisent de lancer un grand plan d’installation de climatiseurs (cf. Marine Le Pen). Panser les symptômes sans traiter la cause est irresponsable. Pas non plus celles des hypocrites macronistes qui préfèrent l’écologie de la communication à celle de l’action.

Pendant ce temps , l’habitabilité même de la planète est remise en cause.

Il y a 10 ans, les États promettaient de limiter le réchauffement à +1,5°C. Aujourd’hui, cette cible est en passe d’être dépassée. La trajectoire actuelle ? +4°C, et avec elle, des conséquences irréversibles, 10 fois plus de canicules avec des records de températures à 50°C, accentuation des épisodes de pluies extrêmes, effondrement des rendements agricoles et précarité alimentaire... Rappelons qu’en Bourgogne, plus qu’ailleurs, l’agriculture est en première ligne face au dérèglement climatique avec 82% de mortalité des plantations à cause de la sécheresse en 2019.

L’écologie n’est pas punitive, c’est son absence qui l’est !

A l’heure du conservatisme tout azimut, écologie et justice sociale est la seule alternative crédible dont les citoyens ont besoin !

Pour rattraper le temps perdu, citoyen-nes, reprenons le pouvoir dans nos villes et villages. Mobilisons-nous autour d’un rassemblement des forces écologistes et progressistes pour les élections municipales de 2026 !

Depuis 2020, les 100 maires écologistes de France ont su montrer que l’écologie, ça change la vie. Ca améliore le quotidien et préserve les lendemains :

L’écologie municipale c’est la protection de toutes et tous.

L’écologie c’est rafraichir la ville : ramener de la nature, débitumer les sols et planter des arbres.

L’écologie municipale c’est isoler les écoles et les bâtiments publics pour améliorer le confort l’été et l’hiver. Rappelons qu’en France, plus d’un logement sur trois devient une bouilloire inhabitable à chaque vague de chaleur.

L’écologie c’est de la démocratie participative, donc des décisions prises avec et pour les habitant-es.

L’écologie c’est une offre adaptée de transports en commun et des loyers abordables pour diminuer votre facture, la revalorisation des centres bourgs pour soutenir l’économie locale, circuler plus facilement à vélo, des repas scolaires bio et locaux pour une meilleure santé, des emplois locaux, de la sécurité, de la solidarité, de la culture…

En 2026, nous Ecologistes seront au rendez-vous !