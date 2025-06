38ème édition du Festival ‘Chalon Dans la Rue 2025’ : 4 jours de spectacles dans toute la ville !

Une édition qui se déroulera du 17 au 20 juillet 2025

La 38ème édition du Festival ‘Chalon dans la Rue’ proposera 4 jours de spectacles partout dans toute la ville. Que ce soit en forêt, dans les airs, sur le bitume ou ailleurs, la programmation des spectacles internationaux proposés par toute l’équipe du festival sera une nouvelle fois sensationnelle cette année. En effet, cette année, ce sera en tout 139 compagnies venant de toute la France mais aussi de Mayotte, d’Espagne, de Corée, des Pays Bas…, pour 141 spectacles qui seront proposés au public.

Aussi vendredi 6 juin 2025, à 19 heures 30 dans la salle de la Grande Tuerie des Abattoirs, 52 quai Saint Cosme, organisée par le Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, avait lieu la soirée de présentation de la programmation de cette 38ème édition en présence de Sébastien Martin, Député de la 5ème circonscription, d’Emmanuelle Pinto, Vice-présidente en charge de la culture au Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône et Président de la Régie Autonome personnalisée, qui est la structure qui gère Chalon dans la Rue et de l’Espace Public Abattoirs, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe à la ville de Chalon en charge de la culture, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, déléguée à l’animation commerciale ainsi que la présence d’une assemblée composée de 200 personnes.

Une édition 2025 commentée sur scène par Erika Lamy qui remplaçait Nathalie Cixoux, Directrice du festival absente pour des raisons de santé, assistée de Lucile Chesnais, de Patricia Jacques, de Camille Fukas, Alexandre Spataro et accompagnée par Fleur Grillot pour la traduction en langage des signes.

Extrait du discours d’introduction d’Erika Lamy : « Bonsoir à toutes et à tous. Cette présentation va être traduite en langage des signes par Fleur ! C’est à moi qu’incombe la lourde tâche d’introduire cette soirée aussi merci d’être venus aussi nombreuses et nombreux, nous en sommes ravis ! Cela fait des mois que nous œuvrons de notre côté dans nos bureaux, que l’on compte, que l’on chiffre, que l’on cogite, que l’on négocie, que l’on fait des débats construits, des mois que l’on révise, que l’on fait des repérages de terrains avec les Compagnies, des mois que l’on échange et organise conjointement avec les différents services de la Ville et du Grand Chalon ainsi qu’avec nos multiples partenaires du territoire… donc des mois que nous menons un travail de l’ombre et c’est une chance pour nous, ce soir de le passer à la lumière pour vous le faire partager. Nous avons une pensée pour notre Directrice Nathalie Cixoux qui n’est pas là aujourd’hui pour des raisons de santé mais on pense très fort à elle […] Ce soir avec toute l’équipe, nous allons vous présenter toutes les pépites de la programmation de l’année 2025. Merci à vous et bonne soirée ! ».

S’en suivait l’allocution du Maire de Chalon qui informait l’assemblée que le festival Chalon Dans la Rue existait depuis 3 décennies voire bientôt quatre, il adressait ses meilleures pensées à la directrice absente pour des raisons de santé tout en sachant pertinemment qu’elle avait posé les jalons de ce festival (applaudissements). Il remerciait les bénévoles, tous les services inclus au bon fonctionnement du festival, les commerçants et les partenaires financiers d’être restés fidèles à cet événement et terminait son discours en ces termes : « Le festival c’est quoi ? Vous le savez mieux que moi ! C’est un formidable moment pour se retrouver et dans les moments que nous vivons, dans les tensions qui sont les nôtres, j’espère que l’on en profitera toutes et tous. Le Festival ‘Chalon dans la Rue’ c’est aussi chaque année le moyen de faire rayonner la ville de Chalon, le Grand Chalon et toute la région [...] Cette année, je suis certain que le public sera nombreux au rendez-vous et que Chalon sera de nouveau un lieu de fête ! ».

Ensuite avait lieu la présentation du Festival In (19 Compagnies et 20 spectacles) par Camille Fukas et Alexandre Spataro.

La présentation du festival Off (120 Compagnies pour 121 spectacles) par Lucile Chesnais

Patricia Jacques se chargeant de diverses rubriques du festival dont les projets artistiques.

Toute l’équipe du Festival était invitée à venir sur scène.

Enfin Michel Wiart, le photographe officiel du festival Chalon dans la Rue avait la surprise par toute l’équipe du festival qu’on lui fête son anniversaire.

« Vers 21h le public était convié au Repas partagé sur le thème ‘Amenez votre panier ou profitez d’une formule sandwich-glace à 8€, servie par Le Galpon’.

22h le public avait en avant-première ! Le Spectacle en degré de liberté de la Compagnie In Itinere, programmé dans la Sélection In du festival.

Théâtre de rue : Spectacle de chaos collectif et d'utopies . Sur le tréteau, le chaos de la révolution côtoie le système chaotique de la météo. Une tempête se prépare. Celle, inédite, d’un changement climatique, politique et social.En physique, le nombre de degrés de liberté d’un système permet de déterminer à quel point celui-ci peut évoluer sans contrainte. Et ‘n’, c’est toujours l’inconnu.

23h15 pour terminer la soirée le thème ‘Alors on danse’... Poursuivons avec In Itinere et son DJ set libannais Sao Mustapha, festif et dansant. Comme le disait Emma Goldman, « si je ne peux pas danser dans votre révolution, je ne veux pas de votre révolution ».

Quelques spectacles sélectionnés:

