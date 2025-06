Remise des labels « Artisans Commerçants éco-responsables » : 9 professionnels du Grand Chalon salués pour leur engagement

Ce jeudi soir, le Grand Chalon a affirmé une nouvelle fois son ambition en matière de transition écologique et de développement économique durable en remettant le label « Artisans Commerçants éco-responsables » à neuf commerçants et artisans de Chalon-sur-Saône.

Pilotée en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bourgogne-Franche- Comté (CMA) et la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte-d’Or Saône-et-Loire (CCI), cette opération incarne la volonté collective de faire de notre territoire un modèle d’innovation responsable au service des acteurs économiques de proximité.

Un signal fort : accompagner les commerçants vers l’avenir

Cette labellisation récompense des professionnelsvolontaires et exemplaires, prêts à transformer leurs pratiques pour réduire leur consommation d’énergie, préserver les ressources et limiter leur production de déchets.

Une démarche soutenue, concrète, reproductible

Soutenue par l’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-Comté, l’opération repose sur un accompagnement personnalisé réalisé par les services du Grand Chalon. Chaque lauréat s’est engagé à appliquer au moins 10 actions concrètes, dont :

> 3 éco-gestes en lien avec la réduction de la consommation d’énergie et/ou d’eau (exemples : réguler le chauffage, la climatisation, utiliser des ampoules basse consommation, des rideaux thermiques...),

>7 éco-gestes destinés à prévenir et/ou réduire la quantité de déchets issus de l’activité professionnelle (exemples : proposer des emballages pour de la réutilisation, du réemploi, utilisation d’emballages « navette », référencement de produits locaux nécessitant peu d’emballages, utilisation d’une police de caractères économe en encre pour les impressions...)



Un label pour valoriser l’engagement local

En recevant ce label, les lauréats deviennentambassadeurs de la transition écologique auprès de leur clientèle et de leurs pairs. Ce label est un vecteur de confiance et d’attractivité commerciale, au cœur de la stratégie du Grand Chalon pour soutenir ses entreprises de proximité.



Une démarche pour l'ensemble du territoire

Après ce lancement réussi à Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon déploiera la démarche dans les mois à venir sur l’ensemble de son territoire. Cette montée en puissance traduit une volonté claire : faire de l’éco-responsabilité un levier d’innovation et de cohésion territoriale.

Les commerçants et artisans labellisés :

 Aquazen Spa (Soins du corps)

 Chalon Maroquinerie (Maroquinerie)

 Kraft (Articles de maison)

 La Meulière (Boulangerie)

 L’En-Jeu (Jeux)

 Pixelles Pintxos (Restauration)

 SD Coiffure (Coiffeur)

 Siara (Prêt-à-porter)

 Un Été à la Campagne (Fleuriste)