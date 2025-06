"Gilles Platret ou la trumpisation sauce bourguignonneGilles Platret ou la trumpisation sauce bourguignonne"pour les Insoumis de Chalon sur Saône

Gilles Platret ou la trumpisation sauce bourguignonne

Ce mercredi 18 juin, le maire de Chalon a de nouveau souillé la mémoire du général de Gaulle (dont il a mal orthographié le nom soit dit en passant !) qu’il a invoquée dans un tweet dont il a le secret.

Affirmant que la France Insoumise (LFI) « donne de la voix pour défendre ses maîtres les mollahs », obéit « aux ordres de Téhéran » et qu’après la chute du régime iranien « il conviendra d’ouvrir le procès de ceux qui les ont secondés en France », M. Platret n’y est pas allé de main morte ! Fake news, accusations fallacieuses, menace de procès politique, il ne recule plus devant rien et surtout plus devant l’ignominie.

Pourquoi ces excès tweetesques pour cet homme qui, au demeurant, paraît si rond et souriant au contact des chalonnais ? Parce que M. Platret poursuit sa route d’homme ambitieux mais frustré au sein d’une droite française qui a perdu le pouvoir en 2012 (eux pensent que Macron est de gauche…) et semble prête à tout pour le retrouver, quitte à s’abaisser aux pires penchants de l’extrême-droite. Pour le dire simplement, M. Platret prépare son mariage avec M. Odoul du RN, la belle union des machistes, misogynes et xénophobes. Cette alliance on en connaît déjà la funeste histoire dans les années 1930 et on devine son projet pour les années 2030. Nous en avons déjà quelques prémices avec la politique que mène Trump contre les latino-américains aux Etats-Unis ou bien chez nous avec Retailleau et ses rafles d’étrangers organisées dans toute la France ce 18 juin justement. Si l’histoire ne se répète pas, elle a parfois tendance à bégayer…

Les propos que tient Gilles Platret à l’égard des personnes de confession musulmane virent à l’obsession voire au complotisme. Comment ne pas entendre dans ses expressions le terrible souvenir des propos antisémites qui sortaient de la bouche des dirigeants d’extrême-droite il y a un siècle ? Les islamistes s’infiltreraient dans nos écoles, dans nos cantines, nos tribunaux, nos administrations, comme ils disaient des juifs autrefois qu’ils étaient partout. Les islamistes bénéficieraient de soutiens extérieurs puissants, de fonds financiers importants, comme ils disaient de la diaspora juive autrefois et son contrôle supposé des milieux financiers. M. Platret enquête d’ailleurs sur l’entrisme iranien en France. Nous sommes curieux nous aussi de savoir qui finance son enquête ?! Les islamistes seraient soutenus par des forces intérieures qui trahiraient la France comme LFI selon G. Platret, des « islamo-gauchistes », comme ils parlaient de « judéo-bolchéviques » autrefois. L’histoire bégaye mais la ficelle commence à être un peu grosse…

Ce discours nous en dit long à la fois sur les limites morales de Gilles Platret, il n’en a pas, mais aussi sur son état d’esprit, il est maladivement ambitieux. Désireux de mener une nouvelle chasse aux sorcières, il se montre prêt à piétiner le droit comme il l’a fait avec ses arrêtés interdisant le drapeau palestinien dans les rues de Chalon. Fort heureusement, les esprits les plus républicains et démocrates n’ont pas manqué pour réclamer justice et lui signifier sa faute. A quelle prix pour notre ville ? Combien nous coûtent les errements judiciaires du maire de Chalon ?

Cela étant dit, loin des mensonges de ses adversaires, que défend vraiment LFI ? Dans les temps présents, plus que jamais, le respect du droit international. Est-ce islamiste que de dire que la Palestine a le droit d’exister aux côtés d’Israël ? Est-ce islamiste que de dire que le peuple palestinien a le droit de vivre libre et en paix comme le peuple israélien ? Est-ce islamiste que de dire que le génocide perpétré à Gaza doit cesser au plus vite ? Est-on terroriste quand on réclame que cesse le bombardement du Proche et du Moyen Orient par les forces israéliennes pour éviter que toute la région ne s’embrase ? Et les mollahs iraniens dans tout ça ? Nous les combattons comme nous combattons tous les tyrans.

Et à Chalon, que défendons-nous ? Une alternance solide et crédible à la domination malsaine de Gilles Platret sur notre ville. Nous veillerons à construire dans les mois qui viennent une proposition alternative aussi large que possible pour construire une ville plus solidaire, plus soucieuse des équilibres économiques, écologiques et sociaux, une ville qui ne discrimine personne pour une vie chalonnaise apaisée. La potentielle guerre civile à Chalon, c’est bien Gilles Platret qui l’alimente avec ces propos haineux, pas les mollahs iraniens.

A Chalon comme ailleurs, les membres de la France insoumise ne défendent aucun dieu ni aucun maître. Ils défendent le peuple, tout le peuple, rien que le peuple, libre de ses choix, égal dans ses droits, solidaire et fraternel face au système capitaliste qui sert uniquement les plus riches. Avec nous la vieille stratégie de division des classes populaires sur des critères culturels, religieux ou raciaux ne prend pas. Que Gilles Platret sache qu’il nous trouvera toujours sur sa route pour dénoncer ses propos et ses actes.

Damien Saley et Sylvie Hérody

Chef et cheffe de file de la France insoumise pour les élections municipales à Chalon

Pour et avec les Insoumis.e.s du chalonnais