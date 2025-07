Belle frayeur après un incendie criminel devant le CIFA de Mercurey

Plusieurs témoins ont assisté à la scène sans pouvoir intervenir démontrant le geste intentionnel. Un apprenti du CIFA a enflammé ostensiblement un morceau de papier avant de le jeter dans le bosquet situé entre le CIFA de Mercurey et la route départementale. Grâce à la mobilisation rapide des services de secours, le feu a été fixé rapidement mais déjà les premiers grands arbres commençaient à être touchés. L'identité du jeune en question est connue, et il devrait faire l'objet d'une convocation devant la gendarmerie dans les plus brefs délais, au regard de l'attitude imbécile et purement criminelle d'un tel geste. Jean-Luc Duvernay, adjoint au maire de Mercurey, s'est aussitôt rendu sur place, alors que des viticulteurs s'inquiétaient d'une éventuelle propagation à leurs surfaces.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers et 7 véhicules ont été mobilisés sur l'incendie.