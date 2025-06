À Chalon-sur-Saône, une pose de Stolperstein à la mémoire de Roger Gerschel, victime du nazisme

Sur une idée des jeunes du lycée Saint-Charles et de leurs professeurs, la Ville de Chalon-sur-Saône a procédé à la pose d'un Stolperstein (pavé de mémoire) le mercredi 4 juin 2025, à 11 heures, en présence de Nicolas Gerschel, petit-fils de Roger Gerschel, et Christophe Woerhle, le président de l'association Stolpersteine en France.

La cérémonie s'est déroulée ainsi :

➤ Prise de parole de Christophe Woerhle, le président de l'association Stolpersteine en France

➤ Lecture de la biographie de Roger Gerschel par les élèves simultanément au scellage du pavé dans le sol

➤ Lecture d'un poème écrit par Louise Niethon (?) et collage d'un portrait de Roger Gerschel réalisé par Mélanie Mouchard (?)

➤ Prise de parole de Nicolas Gerschel, petit-fils de Roger Gerschel

➤ Prise de parole de Mathilde Guillon, professeur d'histoire-géographie au lycée Saint-Charles

➤ Prise de parole de Bruno Legourd, premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale

➤ Dépôts de fleurs par les élèves et gerbes commémoratives par les autorités

➤ Minute de silence

➤ Hymne national

➤ Prise de parole de Christophe Woerhle afin de clore cette cérémonie.

L'assistance était invitée à se rendre dans les anciens locaux de la Banque de France pour le verre de l'amitié.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati