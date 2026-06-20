CHU Dijon- Bourgogne - Don d'organes : un enjeu majeur de santé publique

À l'occasion de la semaine nationale du don d'organes et de tissus, organisées à partir du lundi 22 juin, le CHU Dijon Bourgogne se mobilise pour sensibiliser le grand public à un enjeu majeur de santé publique et de solidarité. Chaque année, des milliers de patients en France attendent une greffe susceptible de leur sauver la vie ou d'améliorer considérablement leur qualité de vie. Malgré les progrès réalisés, le nombre d'organes disponibles demeure insuffisant pour répondre à l'ensemble des besoins.

Des besoins toujours importants

En France, des milliers de patients sont actuellement inscrits sur liste d'attente pour une greffe. Derrière cette attente, se cachent des parcours de vie souvent marqués par la maladie et l'espoir d'un traitement permettant de retrouver une vie normale. Une seule personne donneuse peut sauver plusieurs vies grâce au prélèvement de différents organes.

Une législation fondée sur le consentement présumé

La loi française repose sur le principe du consentement présumé : toute personne est considérée comme donneuse potentielle après son décès, sauf si elle a exprimé de son vivant son opposition au prélèvement d'organes en s'inscrivant sur le registre national des refus ou en l'ayant clairement indiqué à ses proches. Dans les faits, les équipes médicales échangent systématiquement avec les familles afin de recueillir le témoignage de la volonté du défunt. La méconnaissance de cette volonté demeure l'une des principales causes de refus de prélèvement. C'est pourquoi il est essentiel d'aborder le sujet avec ses proches et de leur faire connaître sa décision.

Réduire le taux de refus

Si une large majorité des Français se déclarent favorables au don d'organes, les refus exprimés lors des entretiens avec les proches restent nombreux. L'un des enjeux est donc de mieux informer la population. La sensibilisation du grand public contribue directement à augmenter les possibilités de prélèvement et, par conséquent, le nombre de greffes réalisées chaque année.



Un engagement quotidien des équipes du CHU Dijon Bourgogne

Le CHU Dijon Bourgogne est un acteur majeur du prélèvement et de la greffe en BourgogneFranche-Comté. Les équipes de la coordination hospitalière de prélèvement accompagnent les familles, identifient les donneurs potentiels et organisent les prélèvements dans le respect des volontés exprimées et des règles éthiques qui encadrent cette activité.

L'établissement participe également au développement du prélèvement après arrêt circulatoire contrôlé, dit « Maastricht III », permettant d'élargir les possibilités de don dans des situations médicales précises et strictement encadrées.

En novembre 2025, l’établissement a rejoint le réseau des ambassadeurs du don d’organes. Une distinction accordée par le réseau Greffe + qui contribue à offrir davantage de visibilité à la question du don d’organes

Activité 2025 : 19 greffes cardiaques, 70 greffes rénales dont 4 à partir de donneurs vivants

Le don du vivant : un autre moyen de sauver des vies

Le don d'organes ne concerne pas uniquement les personnes décédées. Le don du vivant, principalement pour le rein, permet également de répondre aux besoins croissants des patients en attente de greffe. Le CHU Dijon Bourgogne développe cette activité grâce à l'implication des équipes médicales et paramédicales spécialisées dans l'accompagnement des donneurs et des receveurs.

Parler du don d'organes, c'est déjà agir, rendez-vous cette semaine à la rencontre des équipes de la CHPOT !

Informer, sensibiliser et encourager le dialogue, le CHU Dijon Bourgogne invite chacun à prendre le temps de réfléchir à cette question avec les équipes de la CHPOT. Découvrez le programme !

Et à l’occasion des semaines du don d’organe, la façade de l’hôtel de La Cloche sera illuminée en vert lundi 22 juin.