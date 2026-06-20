Football Club Chalon
Les 100 ans du FCC : une grande fête du ballon rond au stade Léo-Lagrange
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 20 Juin 2026 à 19h54
Le reportage photos d'info-chalon.com
Très tôt ce matin, presque dans la fraîcheur et avant les grosses chaleurs annoncées de l’après-midi, les jeunes footballeurs en herbe du FC Chalon et du Grand Chalon avaient rendez-vous avec le ballon rond sur le terrain synthétique du stade Léo-Lagrange à l’occasion des 100 ans du FCC. « Un moment dans l’histoire d’un club » témoignait l’une des ex-gloires du cru Nicolas Bonin.
Débutée par le tournoi U15-18 et plus de 30 joueurs du FCC et deux équipes du Grand Chalon composées d’éléments issus de l’Abergement-Sainte-Colombe-Saint-Martin-en-Bresse, la journée s’est poursuivie avec le rendez-vous des tout petits, les U7 et U9. 40 minots du FCC avaient chaussé leurs crampons pour rendre la vie dure à des équipes du Grand Chalon, Saint-Marcel, Chagny, Sassenay, Lux et Epervans.
« On a organisé ces tournois avec des petits temps de jeu d’environ 10 minutes pour que chacun puisse jouer. Ce rendez-vous, ce n’est pas une revue d’effectif pour nous les coaches, mais simplement, un moment pour célébrer le club et rappeler aux jeunes que le FCC a 100 ans d’histoire » précisait Noa, salarié du club, entraîneur des U13 et adjoint des U16.
Enfin, aux alentours de 12 heures, les U11 avec trois équipes du FCC et une d’Epervans, et les quatre équipes U13, toutes du FCC, clôturaient cette première partie des festivités. Avant que les plus de 35 ans ne déboulent sur le terrain.
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