Les 100 ans du FCC : Les neuf préférés de Matthieu Guenot (coach du Grand Chalon)

Actuellement entraîneur de l’équipe première de Louhans, Matthieu Guenot endossait pour l’occasion ce samedi après-midi la casquette de coach de la formation composée . « Pour rendre service au FCC » indiquait-il. Il se prêtait avec nous au jeu des neuf préférés, avec quelques réponses surprenantes. C’est parti.



Ton club préféré ?

« Sans hésitation Liverpool. Pour le mythe, son stade d’Anfield road et le Never walk alone qui me donne toujours d’énormes frissons quand je l’entends. Je rêve d’y aller un jour».

Ton joueur préféré ?

« Zidane, pour son humilité d’abord, pour sa carrière avec la Juve, son but avec le Real Madrid marqué en finale de la Ligue des Champions et pour son titre de champion du monde en 98 ».

Ta sélection préférée ?

« Brésil 2002 avec Ronaldinho. Cette équipe m’a fait rêver ».

Ton maillot préféré ?

« Là, c’est l’affectif, le Kappa de l’’AJ Auxerre, il était magique ».

Ton geste préféré ?

« La reprise de volée ».

Ton action préférée ?

« Renversement, dédoublement et centre pour soit une reprise du pied, soit de la tête ».

Ta saison préférée ?

(il hésite). « 2008 avec Auxerre. On avait perdu en finale de la Coupe Gambardella contre Sochaux aux tirs au but ».

Ton mot préféré ?

« Plaisir, il faut toujours prendre du plaisir, c’est la base du sport ».

Ta phrase préférée ?

« Celle que je dis toujours à mes joueurs avant un match : vous avez le droit de louper une action mais vous n’avez pas le droit de ne pas faire les efforts derrière pour récupérer le ballon ».



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