Football Club Chalon
Les 100 ans du FCC : une journée qui se termine en apothéose
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 20 Juin 2026 à 19h59
Malgré la chaleur de plus en plus accablante au fil des heures, les spectateurs ont pu assister à une ultime rencontre plutôt intéressante pour fêter les 100 ans du club historique du FCC.
Une équipe du FCC, coachée pour l’occasion par Nicolas Jambon face à son homologue du Grand Chalon, et des joueurs issus notamment de Saint-Marcel et autres villages environnants, coaché par Matthieu Guenot en ont décousu sur le terrain. Trois tiers temps de quinze minutes avec au final le match qui s’est conclu par un attrayant score de parité 4-4.
« J’avais composé une équipe à partir des A, B et C du club, indiquait Nicolas Jambon, le coach du FCC et habituel entraîneur de la B seniors. N’allez pas croire que c’était une revue d’effectifs, je connais tous mes joueurs. En fait, j’avais surtout un œil averti sur l’équipe en face, avec des mecs tous issus de la formation chalonnaise. Je sais que l’un d’entre eux revient l’an prochain chez nous, j’ai bon espoir pour un autre et peut-être d’autres, qui sait » ajoutait-il.
De son côté, Matthieu Guenot avouait sa satisfaction et son honneur d’avoir été désigné coach de la sélection du Grand Chalon. « Je me suis comporté comme un sélectionneur en appelant les joueurs un à un. Ce sont tous des locaux et formés à Chalon. Il ne faut pas oublier que si, habituellement, on m’associe à Saint-Marcel, j’ai passé neuf saisons au FCC. J’ai été joueur, éducateurs jeunes, quand on a fait appel à moi, je ne pouvais qu’accepter » rappelle l’entraineur de Louhans.
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