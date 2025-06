ORAGES - La Saône et Loire passe en vigilance orange

Comme évoqué ce mardi, la Saône et Loire passe en vigilance orange comme 46 autres départements métropolitains.

Sont en orange maintenant : La Champagne (52-10-51), La Picardie (60-02-80), La Normandie, Mayenne, Sarthe, L'Ile-de-France, Le Centre-Val-de-Loire, La Bourgogne (89-21-58-71), Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Loire, Le Limousin (87-23-19), Midi-Pyrénées sauf Ariège et Hautes-Pyrénées (soit les 46-12-81-82-32-31), le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Vienne.

Les orages se déclenchent en deuxième partie d'après-midi, et plutôt en soirée en allant vers l'Ile-de-France, la Champagne et la Picardie.

Les enjeux concernent les fortes intensités pluvieuses (30 à 50 mm en 1 à 2 heures), localement des chutes de grêle de taille moyenne à grosse (jusqu'à 2 à 5 cm), et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h (possiblement 100/120 km/h). L'activité électrique est également intense. Le risque s'estompe en cours de nuit.