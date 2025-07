GOLF  - Sasha et Silvère Platret brillent lors de la coupe Mercedes-Benz groupe Chopard

Décidément les samedis se suivaient et se ressemblaient sur le parcours de Saint-Nicolas pour Sasha et Silvère Platret en ce chaud mois de juin. Déjà victorieux le 14 lors du Green de l’Espoir, organisé par le Kiwanis Chalon Côte Chalonnaise, ils ont récidivé le 21 à l’occasion de la coupe Mercedes-Benz groupe Chopard.

En 2023, le fils et le père s’étaient opposés au cours d’un final passionnant jusqu’au bout et c’est le plus jeune qui l’avait emporté au départage sur les neuf derniers trous. Cette année, ils jouaient ensemble et ils n’ont pas eu besoin de départage pour signer une belle victoire. Auteurs de sept birdies aux trous n°1, n°7, n°9, n°11, n°14, n°16 et n°18 pour seulement deux bogeys aux trous n°2 et n°15, Sasha et Silvère Platret ont rendu une carte de 5 au-dessous du par. Laissant à trois coups la paire composée de Corentin Besse et de Joseph Maglione, et à cinq coups l’équipe formée par Philippe Marc et Jean Gerhart, à créditer d’un magnifique eagle au trou n°11.

Soixante-six joueurs

En raison de la forte chaleur qui régnait sur la région chalonnaise, la participation a été moindre que les saisons précédentes. Soixante-six joueurs ont été en lice en 2025, il y en avait eu quatre-vingts l’an passé et soixante douze en 2023. On a noté la présence de plusieurs joueurs d’Avoise, de Beaune, et de La Chassagne, venus se joindre à la nombreuse représentation chalonnaise.

La compétition était qualificative pour la finale nationale du Trophée Mercedes-Benz groupe Chopard, qui aura lieu le 28 septembre prochain au Golf de la Bresse. Sasha et Silvère Platret en 1re série, Michel Chouet et Régis Routaboule en 2e série, Rodrigue Baeza et Barbara Palfray en 3e série ont ainsi gagné leur billet pour ce rendez-vous aindinois, qui rassemblera des représentants des Golfs proches des différentes concessions.

Les résultats

1re série : brut : 1. Sasha Platret (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 41 ; net : 1. Corentin Besse (Chalon) - Joseph Maglione (Chalon) 38 ; 2. Jean Gerhart (Chalon) - Philippe Marc (Chalon) 38, 3. Jacques Boissard (Chalon) - Lucie Martino (Chalon) 35.

2e série : brut : 1. Michel Chouet (Chalon) - Régis Routaboule (Chalon) 35 ; net : 1. Jean-Marc Baratcabal - Frédéric Laugier (Chalon) 37, 2. Jean-Paul Forin (Chalon) - Véronique Forin (Chalon) 36, 3. Franck Cussemane (Chalon) - Maryse Robert (Chalon) 33.

3e série : brut : 1. Rodrigue Baeza (Beaune) - Barbara Palfray (Chalon) 29.

Gabriel-Henri THEULOT