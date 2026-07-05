Matthieu Valet en visite au commissariat de Chalon-sur-Saône : «Il faut redonner des moyens et de l'autorité aux policiers»

Le député européen est venu échanger avec les policiers et défendre ses propositions pour renforcer la sécurité. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 4 juillet 20206, le député européen du Rassemblement national Matthieu Valet s'est rendu au commissariat de Chalon-sur-Saône. Ancien commissaire de police et ancien porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP), l'élu multiplie depuis plusieurs mois les déplacements dans les commissariats et services de police à travers la France.

L'objectif clairement affiché est de rencontrer les fonctionnaires sur le terrain, recueillir leurs difficultés quotidiennes et alimenter les propositions qu'il défend sur les questions de sécurité. Il explique vouloir «partir du terrain» afin de faire remonter les besoins des policiers, qu'il juge insuffisamment entendus par le gouvernement.

Au cours de ses différentes interventions publiques, Matthieu Valet défend plusieurs mesures qu'il estime prioritaires pour renforcer les forces de l'ordre.

Il plaide notamment pour une augmentation des effectifs afin de renforcer la présence policière sur la voie publique et soulager les services confrontés à une forte charge de travail. Il souhaite également une simplification des procédures pénales afin que les policiers consacrent davantage de temps à leurs missions opérationnelles qu'aux tâches administratives.

Accompagné de Valérie Deloge, conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté et députée européenne, et d'Aurélien Dutremble, le député RN de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, Matthieu Valet a salué un commissariat «à taille humaine», porté par une ambiance familiale et des policiers qu'il a jugés particulièrement investis. Une visite empreinte d'une certaine nostalgie pour l'ancien commissaire, qui a confié retrouver à Chalon-sur-Saône l'esprit des commissariats où il a lui-même exercé en début de carrière.

Cette figure montante du parti de Marine Le Pen réclame aussi un renforcement de la réponse pénale, avec une exécution plus rapide des sanctions, estimant que les récidivistes bénéficient aujourd'hui d'une trop grande impunité. Il défend également une meilleure protection juridique des policiers lors de leurs interventions ainsi qu'un soutien accru de l'institution en cas de mise en cause.

Le député européen s'est également prononcé pour un investissement accru dans les équipements, les véhicules, en particulier par l'acquisition de davantage de motos, afin d'améliorer la mobilité et la réactivité des policiers sur le terrain, et le matériel de protection des forces de l'ordre, ainsi que pour une politique de tolérance zéro face aux violences visant les policiers.

Sa visite au commissariat de Chalon-sur-Saône s'inscrit ainsi dans une série de déplacements destinés à échanger directement avec les policiers sur leurs conditions de travail et à promouvoir les orientations sécuritaires défendues par son parti. Selon lui, ces rencontres permettent de confronter les propositions politiques à la réalité du terrain et de faire remonter les besoins des services de police.

Pour Valérie Deloge, cette visite revêtait un intérêt particulier. «C'est très enrichissant d'échanger avec quelqu'un qui a exercé ce métier. Son expérience de terrain permet de mieux comprendre les problématiques auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre au quotidien et d'avoir un regard concret sur leurs besoins», souligne-t-elle.

Même son de cloche pour le député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire, Aurélien Dutremble. «Pour un député de terrain, ces échanges sont précieux. Ils permettent de s'appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui connaît parfaitement les réalités du métier, de mieux cerner les difficultés rencontrées par les policiers et, ainsi, de porter leurs préoccupations avec davantage de pertinence dans l'hémicycle», nous explique-t-il.

Les trois élus étaient ensuite attendus, à midi, au Château de La Loyère à l'occasion de la 4ème Fête des Nationaux de Saône-et-Loire. Organisé par la fédération du RN 71, l'événement a rassemblé plus de 300 convives autour d'un moment d'échanges et de convivialité.

Cette visite chalonnaise aura ainsi permis à Matthieu Valet de poursuivre son tour des commissariats de France et de Navarre, avec la volonté affichée de nourrir ses propositions en matière de sécurité au plus près des réalités du terrain, avant de retrouver les militants lors de la Fête des Nationaux de Saône-et-Loire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati