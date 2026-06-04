Chalon sur Saône

C'est là où l'expertise prend tout son sens !

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 04 Juin 2026 à 21h12

C'est là où l'expertise prend tout son sens !

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

L'incontournable Léo Guillarme a toujours pleinement opérationnel lorsqu'il s'agit de manipuler les fûts de bière. Avec l'âge, le vieux sage maîtrise la technique.. pas d'effort inutile lorsqu'il s'agit de travailler...  Il suffit de faire rouler ! 