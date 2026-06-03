Saône et Loire

TRIBUNAL DE CHALON - Il massacre sa femme le soir de la finale de la ligue des champions

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 03 Juin 2026 à 17h12

TRIBUNAL DE CHALON - Il massacre sa femme le soir de la finale de la ligue des champions

En gros : il avait peur de rater le début du match de la ligue des champions du 30 mai parce que sa compagne et mère de ses deux jeunes enfants, travaillait jusqu’à 20 heures. L’homme, ce soir-là, a massacré sa femme. Elle est venue au tribunal ce jeudi 1er juin.

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