JARDINS - Gros coup de cœur info-chalon - Le Clos Mesnil à Mont Saint Vincent

Il est des lieux dont on tombe amoureux, des lieux où l’on se prend à rêver de résider, des lieux merveilleux, magnifiques…

Chemin faisant jusqu’à Mont Saint Vincent, pour à l’origine, visiter un jardin, info-chalon a non seulement trouvé un remarquable espace de plantations et cultures mais à également découvert, derrière le portail, un lieu hors du temps, une de ces demeure historique, une petite pépite, dont nous allons vous confier un petit bout de son histoire !



Philippe, expert-comptable et Benoit, traiteur réputé, résidants tout proche de Lille, avec les heures de trajets, de bouchons, en recherche d’un changement de région, de campagne, d’espace à vivre dans une grande maison, d’un cadre de vie différent, durant le confinement, ont visité une cinquantaine de lieux.



Après Bayeux, Angers, Tours, Poitiers, Chatellereault, la Bourgogne, le Presbytère de Mont-Saint-Vincent et toujours dans ce village, une opportunité incroyable, sur photos, arrivée à l’improviste, à laquelle ils font une offre immédiate, étant tombés en amour pour le lieu qu’ils acquièrent en septembre 2021 !



Info-chalon vous le confirme, lorsque l’on passe le portail derrière ces grands murs d’enceinte, et que l’on voit la vue, il ne peut pas en être autrement !



De gros travaux durant trois ans pour rendre le lieu à leur image, avec un goût des plus raffiné, un apport de luminosité, tout en gardant le cachet et le charme de l’ancien, des boiseries, des peintures murales du 18ième siècle, récupération des poutres sous des faux-plafonds, réfection des tuyauteries percées…et une vue incroyables depuis les fenêtres sur le jardin, ils avaient enfin leur petit cocon personnel.



Mais ils n’en sont pas restés là, un gîte et une chambre d’hôtes magnifiques sont nés juste après, à l’emplacement du rangement du carrosse, et de l’écurie, un petit appartement avec toujours cette vue incroyable !



Une demeure historique d’une lignée de personnages marquant, dont les exploits militaires, politiques et religieux ont laissés une empreinte. Entre autre, Bonaparte, et longtemps habitée par la célèbre famille Le Clerc, Jacques, Ecuyer du Roi Louis XI et Jean, Gouverneur de la Bastille. Nous en prenons plein les yeux !



Une cour, deux cours, et la troisième totalement privatisée pour le grand gîte.

Garnies de fleurs, de décorations de jardin pour une bonne partie, réalisées par des artisans de la région où du chinage en brocante et autres.



Et nous voilà direction le jardin, mais non, en fait, trois jardins, sur trois étages, façon jardins médiévaux, des murailles à chaque plateaux, et toujours notre œil qui peut apprécier, une vue panoramique exceptionnelle sur les paysages de bocages, de troupeaux Charolais, et même le Mont Blanc.



Des jardins totalement en friches lorsque Philippe et Benoit on acquit le lieu !

Après un travail acharné, ils prennent formes.



Une descente d’un joli escalier en pierres pour arriver au premier étage, celui des carrés potagers où trônent de gigantesques artichauts.



Un petit chemin en descente le long d’un muret de pierre pour arriver au deuxième jardin.

Des rosiers grimpants, des pivoines, des fleurs de jardin de curé…



Des décors, des bancs, une ancienne baignoire en zinc…

Encore un escalier de pierre pour descendre au troisième et dernier jardin que Philippe et Benoit sont en train de transformer en verger.

Un chemin de ronde tout autour, faisant partie du village, ou les habitants peuvent baguenauder à leur gré.



Nous ne vous en conterons pas plus, faites comme nous délectez-vous de cet endroit hors du temps et du monde !

Ce lieu extraordinaire peut se visiter, lors des visites « Jardin et Santé », les 6 et 7 juin 2026, 5€ au profit de cette association.



Sur réservation auprès de :

Benoit Chastel 06.75.01.88.12

Philippe Vanhaesebrouck 06.80.68.57.39



Le Clos Mesnil

10 rue de la chapelle

71300 Mont Saint Vincent Mary Popp’s