"Plus d'argent pour l'immigration, moins pour nos écoles : Aurélien Dutremble interpelle le Gouvernement"

Communiqué de presse

Alors que les habitants de Saône-et-Loire voient, année après année, leurs services publics reculer, le Gouvernement vient d'annoncer une nouvelle hausse des crédits consacrés à l'accueil des demandeurs d'asile en Bourgogne Franche-Comté.

Pour 2026, ce sont 33,8 millions d'euros qui seront alloués aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de la région, soit près de 5 millions d'euros supplémentaires par rapport à l'année précédente.

Dans le même temps, la Saône-et-Loire doit faire face à la suppression annoncée de 22 classes dès la prochaine rentrée scolaire. Depuis 2016, plus de 289 classes ont déjà disparu dans notre département, pourtant l'un des plus ruraux de Bourgogne Franche-Comté. Les communes sont également sommées de réduire leurs dépenses et voient leurs capacités d'investissement se restreindre toujours davantage.

Face à cette situation, Aurélien Dutremble, député de Saône-et-Loire, a déposé une question écrite au ministre de l'Intérieur afin d'obtenir des explications sur ces choix budgétaires qui suscitent une profonde incompréhension chez de nombreux habitants.

« Les habitants de Saône-et-Loire ont le sentiment légitime que les priorités de l'État ne correspondent plus à leurs préoccupations quotidiennes. Pendant que nos territoires ruraux perdent des classes et des services publics, les dépenses liées à l'immigration continuent d'augmenter », déclare Aurélien Dutremble.

« Comment justifier auprès des familles, des enseignants, des élus locaux et des contribuables de Saône-et-Loire que l'on ferme des classes, que l'on demande toujours plus d'efforts aux communes rurales et que, dans le même temps, les dépenses liées à l'accueil des demandeurs d'asile continuent d'augmenter fortement ? »

Pour Aurélien Dutremble, les priorités doivent être clairement réaffirmées : l'école, les services publics de proximité, les communes rurales et les Français qui travaillent et contribuent chaque jour à la solidarité nationale doivent passer avant toute autre considération.

« Chaque euro d’argent public doit répondre d'abord aux besoins des Français. Nos écoles, nos communes et nos services publics de proximité ne peuvent pas être les variables d'ajustement des politiques gouvernementales », poursuit le député.

Le député demande au Gouvernement de rendre des comptes sur ces arbitrages budgétaires et de préciser les critères ayant conduit à cette nouvelle augmentation des crédits dédiés à l'accueil des demandeurs d'asile dans la région.

« Les habitants de Saône-et-Loire ont le droit de savoir pourquoi l'État trouve toujours plus d'argent pour l'immigration, mais toujours moins pour leurs écoles, leurs communes et leurs services publics », conclut Aurélien Dutremble.