Sport
6 champions de Bourgogne pour les tireurs sportifs de la STEP Chalon
Publié le 12 Juin 2026 à 12h00
Ce week end, avaient lieu le championnat régional de tir sportif à Sens, pour les disciplines carabine et pistolet à 25 et 50 mètres.
12 chalonnais étaient qualifiés dans 1, 2 et même 3 disciplines, et ils ont rapporté un total de 13 médailles, dont 6 titres de champions de ligue. C’est le club bourguignon qui rapporte le plus de médailles lors de ce championnat.
Palmarès :
Champions de Bourgogne :
Timéo Ripoteau, minime, 2 titres en Carabine 60 balles couché et en 3 positions
Nicole Lefaucheux, dame 3, 2 titres également dans les mêmes disciplines
Roxane Huot, junior, en carabine 3 positions
Alex Tchui, senior 3, au pistolet Percussion centrale
Vice-champion de Bourgogne
Alex Tchui, à nouveau, pistolet 25 mètres ; Il sera également 5ème au pistolet standard
Jérôme Boussel, senior 2, carabine 60 balles couché. Il sera 4ème en carabine 3 positions
Sur la 3ème marche du podium, médaillés de bronze :
Camille Obellianne, dame 1, pistolet 50 mètres
Alice Boussel, Cadette, 2 médailles en Carabine 60 balles couché et en 3 positions
Ludovic Ripoteau, Senior 1, 2 médailles en Carabine 60 balles couché et en 3 positions
Les autres participants :
Alexane Bataillard, cadette, 4ème en carabine 3 positions
Joël Fèvre, senior 3, 6ème en carabine 60 balles couché
Thierry Ghasarossian, senior 2, 7ème au pistolet standard, et 12ème au pistolet 25 mètres
Dominique Allexant, senior 3, 10ème au pistolet 50 mètres
Certains vont poursuivre sur cette belle lancée, pour le championnat de France, qui aura lieu à Volmeranges les Mines, en juillet.
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