6 champions de Bourgogne pour les tireurs sportifs de la STEP Chalon

12 chalonnais étaient qualifiés dans 1, 2 et même 3 disciplines, et ils ont rapporté un total de 13 médailles, dont 6 titres de champions de ligue. C’est le club bourguignon qui rapporte le plus de médailles lors de ce championnat.





Palmarès :

Champions de Bourgogne :

Timéo Ripoteau, minime, 2 titres en Carabine 60 balles couché et en 3 positions

Nicole Lefaucheux, dame 3, 2 titres également dans les mêmes disciplines

Roxane Huot, junior, en carabine 3 positions

Alex Tchui, senior 3, au pistolet Percussion centrale



Vice-champion de Bourgogne

Alex Tchui, à nouveau, pistolet 25 mètres ; Il sera également 5ème au pistolet standard

Jérôme Boussel, senior 2, carabine 60 balles couché. Il sera 4ème en carabine 3 positions



Sur la 3ème marche du podium, médaillés de bronze :

Camille Obellianne, dame 1, pistolet 50 mètres

Alice Boussel, Cadette, 2 médailles en Carabine 60 balles couché et en 3 positions

Ludovic Ripoteau, Senior 1, 2 médailles en Carabine 60 balles couché et en 3 positions



Les autres participants :

Alexane Bataillard, cadette, 4ème en carabine 3 positions

Joël Fèvre, senior 3, 6ème en carabine 60 balles couché



Thierry Ghasarossian, senior 2, 7ème au pistolet standard, et 12ème au pistolet 25 mètres

Dominique Allexant, senior 3, 10ème au pistolet 50 mètres



Certains vont poursuivre sur cette belle lancée, pour le championnat de France, qui aura lieu à Volmeranges les Mines, en juillet.