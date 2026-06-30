Chalon sur Saône
La 3e Edition du marché nocturne des Charreaux, c'est ce vendredi
Publié le 30 Juin 2026 à 08h32
CANICULE - On a frôlé le 43°c ce 26 juin en Saône et Loire - Partout les records sont tombés
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
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