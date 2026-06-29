Rugby
RUGBY - Le Buxynois Malo Potherat échoue en finale du Challenge de France Crabos avec ABCDXV
Par Salvatore BARLETTA
Publié le 29 Juin 2026 à 20h23
Salvatore BARLETTA
Il a le regard abattu des mauvais jours. Comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Malo Potherat est amer. Triste. Déçu. Battu en finale ce dimanche 28 juin par Auch avec ses équipiers de l’ABCDXV, le jeune licencié de 17 ans de Buxy revisite pour info-chalon.com la rencontre.
Dimanche 28 juin, 10 heures. Un horaire inhabituel pour un match de rugby, qui plus est, une finale du Challenge de France, l’épreuve réservée aux équipes classées quatrièmes, cinquièmes et sixièmes de leurs poules respectives en phase régulière. « On était très bien préparés, ça n’a pas joué sur notre performance » décrypte l’ailier buxynois.
Le trio de coaches, Tom Paterson, Kévin Perrier et Tomaso Sauveur, avait dicté leur stratégie. « Jouer derrière, sur la profondeur et les prendre de vitesse » confirme Malo Potherat. Plan parfaitement mis à exécution avec deux essais en quarante minutes dont un du cousin des frangins Alix, avec lesquels il a débuté le rugby à Buxy. 13 à 7 à la pause pour l’entente ABCDXV, c’est pourtant les mines quelque peu fermées et sombres des entraîneurs qui accueillent les jeunes Crabos bourguignons/franc-comtois dans les vestiaires. « On avait passé dix minutes à pilonner leur défense en fin de période sans marquer. On a pris une rame par les coaches » rappelle l’ailier virevoltant.
Le retour sur le terrain correspond cependant aux exigences du staff. Un essai de Malo Potherat suite à un deux contre un et une passe décisive de son talon et ABCDXV s’envole au tableau d’affichage (20-7). Avant un terrible coup de bambou. Auch revient presque à hauteur (20-17) et enchaîne le jeu d’avants à une passe. « On savait qu’ils étaient plus forts que nous devant » assure Malo. ABCDXV craque. Auch remporte la mise 24 à 20. « C’est le même scénario qu’en demi-finale face à Nice. Franchement, on ne méritait pas de perdre mais c’est le sport » conclut-il.
Si Malo met aujourd’hui le rugby de côté et s’apprête à passer les oraux du BAC aux Sports Etudes de Dijon cette semaine, il fixe déjà l’avenir. « L’année prochaine est une année décisive pour moi. Je serai encore Crabos mais je dois faire plus que cette saison. J’ai inscrit huit essais en 18 matches, il faut que je passe un cap » avance l’ailier d’1,73 m pour 77 kg.
Histoire ensuite de regarder vers le Sud-Ouest. Vers ce club de Perpignan qu’il rêve un jour de rejoindre. « Je sais, si je veux décrocher un contrat espoir à Perpignan, ou ailleurs bien sûr, j’ai besoin d’une grosse saison 2026-2027 ». Pour continuer à rêver. Et dans ce village d’irréductibles rugbymen, Malo Potherat tiendrait alors une place à part. « C’est vrai, à Buxy, tu vis, tu respires rugby ».
Allez Malo, encore un effort, tu y es presque.
(Photos fournies par Malo Potherat)
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