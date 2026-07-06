Saône et Loire économie
Le MEDEF présente sa stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics
Publié le 06 Juillet 2026 à 16h18
Communiqué de presse
La France ne pourra pas durablement conserver un déficit proche de 5 % du PIB, une dette qui dépasse désormais 118 % du PIB et un niveau de dépense publique parmi les plus élevés d'Europe.
Face à cette situation, le MEDEF présente aujourd'hui une stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics par la dépense.
Elle s'appuie sur les travaux et les chiffrages des principales institutions publiques : Cour des comptes, Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, Haut Conseil des finances publiques, afin de proposer une trajectoire crédible, documentée et immédiatement mobilisable.
Cette stratégie permettrait de réduire le déficit de plus de 33 milliards d'euros dès 2027 et de dégager près de 100 milliards d'euros d'économies d'ici à 2030, afin de ramener le déficit à 4,2 % du PIB dès 2027, puis sous les 3 % en 2029.
Elle montre qu'il est possible d'engager rapidement le redressement des comptes publics en agissant prioritairement sur la maîtrise de la dépense publique et les gains d'efficience, plutôt qu'en augmentant encore les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises, l’investissement et le travail.
Cette stratégie permettrait aussi de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour engager un choc d'offre, reposant sur une baisse progressive de la fiscalité de production, une réforme du financement de la protection sociale et un renforcement des investissements d'avenir : intelligence artificielle, recherche, innovation, compétences, défense et transition écologique.
À l'approche des débats budgétaires, le MEDEF présente ainsi cette stratégie afin de contribuer au débat public en formulant des propositions chiffrées, documentées et fondées sur une analyse économique rigoureuse. Il entend ainsi démontrer qu'il est possible de redresser durablement les finances publiques tout en préservant la croissance et la compétitivité de l'économie française.
-
Le MEDEF présente sa stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics
-
SNCF Voyageurs et BSB renouvellent leur partenariat pour favoriser l'insertion professionnelle et la mobilité des étudiants.
-
Chalon au fil de l'été : Jet Lag fait vibrer le Port-Villiers avec ses reprises pop
-
Canicule : Agissons pour Saint Marcel déplore l'état d'impréparation de la commune et demande un plan d'adaptation au changement climatique
-
Tour de France : demandeurs d’emploi et recruteurs pédaleront ensemble entre Nevers et Chalon-sur-Saône
-
Vendredi 10 juillet – Cinéma en plein air : une soirée d’été à partager à Givry
-
Trois camions des sapeurs-pompiers de Saône et Loire endommagés suite à une saute de feu dans le Gard - Aucun blessé par chance
-
Une tempête de grêle ce dimanche en fin de journée dans le Doubs
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
Pour Marine, de la Star Ac’ aux Nuits Bressanes il n’y avait qu’un pas…
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
TotalEnergies inaugure sa plus grande toiture solaire en France en Saône et Loire
-
ORAGES - La Saône et Loire bascule en vigilance orange
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Fidèle d'info-chalon, elle s'interroge sur les feux d'artifice tirés samedi soir à Chalon
-
On a frôlé les 1000 personnes à Crissey pour la fête de la musique organisée par le "Criss’Bar". Retour en images.
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
Palinges, Thurey, Ouroux-sur-Saône.. les feux se multiplient ce dimanche après-midi
-
Chalon-sur-Saône : Beau succès pour la 10ème journée de dépistage gratuite du Grand Chalon
-
URGENCES HOPITAL DE CHALON - 9,5 heures d'attente ce lundi