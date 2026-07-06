Le MEDEF présente sa stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics

Communiqué de presse

La France ne pourra pas durablement conserver un déficit proche de 5 % du PIB, une dette qui dépasse désormais 118 % du PIB et un niveau de dépense publique parmi les plus élevés d'Europe.

Face à cette situation, le MEDEF présente aujourd'hui une stratégie pluriannuelle de redressement des comptes publics par la dépense.

Elle s'appuie sur les travaux et les chiffrages des principales institutions publiques : Cour des comptes, Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales, Haut Conseil des finances publiques, afin de proposer une trajectoire crédible, documentée et immédiatement mobilisable.

Cette stratégie permettrait de réduire le déficit de plus de 33 milliards d'euros dès 2027 et de dégager près de 100 milliards d'euros d'économies d'ici à 2030, afin de ramener le déficit à 4,2 % du PIB dès 2027, puis sous les 3 % en 2029.

Elle montre qu'il est possible d'engager rapidement le redressement des comptes publics en agissant prioritairement sur la maîtrise de la dépense publique et les gains d'efficience, plutôt qu'en augmentant encore les prélèvements obligatoires qui pèsent sur les entreprises, l’investissement et le travail.

Cette stratégie permettrait aussi de dégager les marges de manœuvre nécessaires pour engager un choc d'offre, reposant sur une baisse progressive de la fiscalité de production, une réforme du financement de la protection sociale et un renforcement des investissements d'avenir : intelligence artificielle, recherche, innovation, compétences, défense et transition écologique.

À l'approche des débats budgétaires, le MEDEF présente ainsi cette stratégie afin de contribuer au débat public en formulant des propositions chiffrées, documentées et fondées sur une analyse économique rigoureuse. Il entend ainsi démontrer qu'il est possible de redresser durablement les finances publiques tout en préservant la croissance et la compétitivité de l'économie française.