SNCF Voyageurs et BSB renouvellent leur partenariat pour favoriser l'insertion professionnelle et la mobilité des étudiants.

SNCF Voyageurs et BSB (Burgundy School of Business) renouvellent leur partenariat engagé en 2023 afin de renforcer les liens entre le monde académique et l'entreprise. À travers cette collaboration, les deux partenaires réaffirment leur volonté commune de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et de faciliter leur mobilité, deux leviers essentiels pour préparer les talents de demain.



Un engagement concret en faveur de l'insertion professionnelle

En Bourgogne-Franche-Comté, le groupe SNCF forme chaque année près de 200 alternants. Ils sont 80 au sein des équipes TER Bourgogne - Franche - Comté, majoritairement des jeunes : près de deux tiers des personnes recrutées ont moins de 30 ans, dont plus d'un tiers moins de 25 ans.



SNCF Voyageurs s'attache à offrir une première expérience professionnelle exigeante et enrichissante, dans un environnement utile à la société et porteur de sens. Même lorsqu'elle ne débouche pas immédiatement sur un emploi durable, cette expérience constitue un véritable tremplin pour acquérir des compétences, développer son employabilité et construire son parcours professionnel.



SNCF Voyageurs répond également aux attentes d'une génération particulièrement attentive aux enjeux environnementaux. En rejoignant un acteur majeur de la mobilité ferroviaire, les jeunes contribuent au développement d'un mode de transport parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Un engagement concret qui donne du sens à leur parcours professionnel et participe à la transition écologique.

Un partenariat durable entre le monde académique et l'entreprise

Engagé depuis 2023, le partenariat entre SNCF Voyageurs et BSB traduit une conviction commune : c'est en multipliant les passerelles entre les établissements d'enseignement supérieur et l'entreprise que l'on prépare efficacement les talents de demain.

Cette coopération favorise les rencontres entre étudiants et professionnels, le développement de l'alternance, la découverte des métiers ainsi que l'accompagnement des jeunes vers leur insertion professionnelle.





Une mobilité au service de la réussite des étudiants

Le renouvellement de ce partenariat prend tout son sens dans un contexte où les étudiants sont toujours plus mobiles.

Pour le compte de la Région Bourgogne – Franche - Comté, SNCF Voyageurs exploite chaque jour plus de 600 TRAINS Mobigo, véritable colonne vertébrale de la mobilité régionale.



Cette offre de mobilité permet aux étudiants de :

· se déplacer facilement entre les principaux sites universitaires de la région ;

· effectuer des allers-retours dans la journée pour suivre une formation sur plusieurs campus ;

· mettre à profit leur temps de trajet pour travailler ou étudier à bord.



Les nombreuses liaisons ferroviaires entre Besançon et Dijon, Chalon-sur-Saône et Dijon, ou encore entre Dijon et le campus BSB de Lyon, rendent possibles de nouveaux parcours d'études tout en limitant les coûts liés au logement ou aux déplacements.



Afin de faciliter les déplacements des jeunes, la Région Bourgogne-Franche-Comté met en place une réduction de 50 % pour les moins de 26 ans, sans carte de réduction, sur l'ensemble du réseau TRAIN Mobigo. Ce dispositif facilite l'accès aux lieux d'études, de stage, d'alternance ou d'emploi, tout en contribuant à préserver le pouvoir d'achat des étudiants et des jeunes actifs. Aujourd'hui, plus de 40 % des voyageurs des TRAINS Mobigo ont moins de 26 ans, illustrant le rôle essentiel du train dans leur mobilité quotidienne.



Au-delà de son accessibilité, le train répond également aux attentes d'une génération particulièrement attentive à l'impact environnemental de ses déplacements. En choisissant le ferroviaire, les étudiants privilégient un mode de transport parmi les moins émetteurs de gaz à effet de serre, conciliant mobilité, pouvoir d'achat et transition écologique.