Givry
Vendredi 10 juillet – Cinéma en plein air : une soirée d’été à partager à Givry
Publié le 06 Juillet 2026 à 16h44
Une buvette avec vente de pop-corn, proposée par Les P’tits Givrotins, sera également présente sur place dès 20h pour accompagner la soirée.
L’A.Te.Lier et le Conseil Municipal des Jeunes invitent petits et grands à une nouvelle soirée de cinéma en plein air ! Le rendez-vous est donné au Parc Oppenheim, dans un cadre verdoyant, pour profiter d’un moment festif en famille ou entre amis.
• Dès 20h, la soirée débutera par un temps de rencontre autour d’activités de plein air avec un tournoi de pétanque et de molkky. Les participants sont invités à apporter leur matériel de jeu ainsi que leur pique-nique afin de profiter pleinement de cette parenthèse estivale.
• À la tombée de la nuit, à 21h30, le public pourra s’installer confortablement pour découvrir le film d’animation « Le Peuple Loup », accessible à partir de 7 ans.
D’une durée de 1h43, ce film raconte l’histoire de Robyn, une jeune apprentie chasseuse qui rejoint son père en Irlande pour l’aider à éliminer la dernière meute de loups. Sa rencontre avec une jeune fille libre et mystérieuse va pourtant bouleverser ses certitudes : celle-ci appartient à une tribu dont les membres se transformeraient en loups la nuit…
Entrée libre – Tout public
En cas de conditions météorologiques défavorables, la projection sera maintenue avec un repli prévu dans la Salle des fêtes.
Toutes les informations ici :
https://www.givry-bourgogne.fr/vendredi-10-juillet-cinema-en-plein-air-une-soiree-dete-partager
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