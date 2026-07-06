Tour de France : demandeurs d’emploi et recruteurs pédaleront ensemble entre Nevers et Chalon-sur-Saône

Le 16 juillet prochain, le Tour de France, Adecco et France Travail Bourgogne-Franche-Comté coorganisent une édition exceptionnelle de l'opération « Du Stade vers l'Emploi ». Recruteurs et demandeurs d’emploi pourront pédaler ensemble sur les derniers kilomètres du parcours de la douzième étape du Tour de France, avant de se retrouver pour un job dating à l’agence France Travail située 27 avenue Georges Pompidou à Chalon-Sur-Saône.

Après une première édition réussie en 2025 à Lille, 40 demandeurs d'emploi et 6 recruteurs enfourcheront des vélos pour un parcours d’une petite dizaine de kilomètres entre Granges et Chalon-sur-Saône dans le cadre de la 12e étape du Tour de France 2026. L’objectif : sortir des codes traditionnels du recrutement, encourager les échanges authentiques et mettre en lumière les compétences dans un cadre convivial. Pour favoriser la spontanéité des interactions, les recruteurs resteront anonymes jusqu’à l’après-midi.

La journée commencera à 10h avec l’accueil des participants, suivi d’un échauffement collectif. Le départ de ce peloton hors du commun est prévu à 12h30 pour une arrivée à Chalon-sur-Saône aux alentours de 13h30. Un déjeuner convivial en plein air donnera ensuite l’occasion aux recruteurs incognito de révéler leur identité avant que l’évènement ne se poursuive l’après-midi autour d’un job dating dans les locaux de France Travail. Les candidats pourront également bénéficier d’un espace CVmaker permettant l’impression de leur CV sur place.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre France Travail et Adecco, visant notamment à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Elle s’intègre également au dispositif innovant « Du Stade vers l’Emploi », qui crée des passerelles entre le monde du sport et celui de l’entreprise. À travers des activités sportives collectives, pratiquées dans l’anonymat et sans esprit de compétition, candidats et recruteurs se rencontrent dans un cadre différent des entretiens traditionnels. Cette approche favorise un recrutement plus inclusif en mettant en lumière les savoir-être et les qualités humaines, tout en contribuant à lever les préjugés et les freins à l’embauche. En Bourgogne–Franche-Comté, une cinquantaine d’événements « Du Stade vers l’Emploi» sont d’ores et déjà programmés.

« En réunissant recruteurs et demandeurs d’emploi sur les routes du Tour de France, nous créons les conditions d’une rencontre différente, plus humaine et authentique, où les compétences s’expriment bien au-delà du CV. Avec ces kilomètres partagés, ce sont des trajectoires professionnelles qui peuvent se construire durablement. » Nicolas Vial, directeur des opérations Grand Est chez Adecco.

« Nous sommes particulièrement fiers de nous associer à cet événement qui fait écho à notre conviction que l’emploi se construit aussi à travers des expériences collectives, porteuses de confiance et de rencontres. En permettant à des demandeurs d’emploi de parcourir quelques kilomètres sur les routes du Tour de France aux côtés de recruteurs, cette initiative leur offre l’opportunité de prendre part, à leur manière, à une aventure populaire et fédératrice. Au-delà du défi sportif, ce sont des liens qui se créent, des talents qui se révèlent et des perspectives professionnelles qui peuvent émerger. » Stéphane

Bailly, directeur régional France Travail Bourgogne-Franche-Comté