L'AFC Moroges recrute pour la saison prochaine

Notre club recrute pour la saison prochaine des joueuses et joueurs pour nos équipes.

L'AFC Moroges est un club à taille humaine qui s'anime toutes les semaines par l'ambiance conviviale et l'intensité de la compétition !



L'Equipe féminine commence déjà sa préparation pour un nouveau projet d'équipe.

Nous invitons toutes joueuses mêmes débutantes de plus de 16 ans à venir essayer et si vous êtes mordues signez chez nous ! Dès maintenant !



L'équipe masculine également se prépare donc n'hesitez pas à nous contacter !



Pour plus de renseignements concernant les horaires d'entrainements et le projet des équipes envoyez-nous un message via :



Insta : AFC Moroges

Facebook : AFC Moroges

mail : [email protected]

ou par message : 06-16-28-03-48