Côte chalonnnaise

L'AFC Moroges recrute pour la saison prochaine

Publié le 12 Juin 2026 à 08h09

L'AFC Moroges recrute pour la saison prochaine

 Notre club recrute pour la saison prochaine des joueuses et joueurs pour nos équipes. 
L'AFC Moroges est un club à taille humaine qui s'anime toutes les semaines par l'ambiance conviviale et l'intensité de la compétition !


L'Equipe féminine commence déjà sa préparation pour un nouveau projet d'équipe. 
Nous invitons toutes joueuses mêmes débutantes de plus de 16 ans à venir essayer et si vous êtes mordues signez chez nous ! Dès maintenant !


L'équipe masculine également se prépare donc n'hesitez pas à nous contacter !

 


Pour plus de renseignements concernant les horaires d'entrainements et le projet des équipes envoyez-nous un message via :


Insta : AFC Moroges 
Facebook : AFC Moroges
mail :   [email protected] 
 ou par message  : 06-16-28-03-48

 