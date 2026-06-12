Après un coup de frais pluvieux, un nouveau coup de chaud arrive en Saône et Loire

Si ces derniers jours ont permis aux organismes de reprendre un peu le dessus, Météo France annonce un nouveau coup de chaud pour cette deuxième quinzaine de juin.

C'est reparti pour un tour, avec un nouveau coup de chaud en perspective. Les températures vont vite remonter pour se stabiliser autour des 33°-35°c en Saône et Loire. Un yo-yo météorologique mettant à rude épreuve les organismes, entre coup de frais et coup de chaud. L'épisode de chaleur, très ensoleillé, devrait nous amener jusqu'à la fin du mois, où de nouveaux orages sont attendus.