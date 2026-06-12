Les élèves de l'Ecole de Musique d'Ouroux-sur-Saône ont fait leur concert annuel devant un public conquis

Samedi 6 juin, des notes de musique et de la joies ont rempli la salle des fêtes lors du rendez-vous annuel de l'Ecole de Musique de la commune. Après une année de travaille acharné, les élèves se sont produits fièrement sur scène devant leurs parents et amis.

La fierté lors de la 1ère partie du concert

Lors de la 1ère partie, flûte, saxophone, clarinette, batterie, trompette... se sont enchainés. Le fruit d'une année de travail en solo, en duo ou en trio (quelquefois même en famille) pour la quinzaine d'élèves de l'Ecole de musique.

Le public en a pris plein les oreilles lors de la 2nde partie

La seconde partie de soirée a mis le feu avec le PowerBand Orchestra (PBO), spécialement venu de Côte d'Or, créé en 2024. C'était la 1ère représentation de ce nouvel ensemble composé de 35 musiciens. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont fait vibrer le public avec des interprétations puissantes de Starmania, Muse. . . un répertoire de musiques actuelles mêlant orchestre symphonique, instruments électriques et chant : une recette gagnante pour les mélomanes ! Multi styles, le PBO vous propose autant du pop-rock que des musiques de films, du jazz. . . ils sont capable de tout jouer.

L'Ecole de musique était ravie de recevoir ce bel ensemble qui a fait l'unanimité, d'autant plus que le professeur Pierrick Martin est le co-fondateur du PowerBand Orchestra.



