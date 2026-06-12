La section Performance Escalade du CAF Chalon prépare la prochaine saison chez Bloc Session !

C’est dans l’ambiance chaleureuse et résolument grimpe de la salle Bloc Session que s’est tenue la réunion de présentation de la section Performance Escalade du Club Alpin Français (CAF) de Chalon-sur-Saône.

Un moment fort marqué par l’enthousiasme, le partage et une ambition commune : emmener nos jeunes talents toujours plus haut !



Alliant rigueur, passion et esprit d’équipe, la section Performance vise à offrir une formation approfondie aux différentes pratiques de l'escalade (bloc, voie, falaise, compétition, grandes voies...)



Cette année encore, les compétiteurs ont fièrement porté les couleurs du CAF Chalon sur les différents circuits départementaux, régionaux, et nationaux. Les différents stages en pleine nature ont laissé des souvenirs impérissables… la recherche de performance devenant un véritable levier de progression et d’épanouissement personnel !

Cette réunion a été l'occasion de présenter la nouvelle équipe de bénévoles qui reprend le flambeau avec une énergie débordante, ainsi que les deux nouveaux coachs compétition : Thomas Demus et Melvyn Michot.



L'avenir s'annonce d'ores et déjà passionnant : des créneaux structurés, des stages (entre résine et falaise) pour parfaire la polyvalence des jeunes, renforcer la cohésion et le mental, et un calendrier ciblé pour permettre à chacun de se dépasser et de décrocher de nouvelles qualifications.



Place à la convivialité ! Un moment d'échange privilégié entre parents, jeunes, bénévoles et encadrants, parfait pour resserrer les liens et partager les attentes de chacun dans une ambiance décontractée.



Merci aux nombreux parents et grimpeurs présents pour leur soutien et leur engagement !

Merci à Arthur Roy pour son accueil au top à Bloc Session !