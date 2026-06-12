«Par 4 Chemins» : quatre artistes, quatre univers, une même passion à Chalon-sur-Saône

C'est la dernière ligne droite pour ce beau voyage artistique. Jusqu'à dimanche à l'Office de Tourisme. Plus de détails avec Info Chalon.

Jusqu'au dimanche 14 juin 2026, l'Office de Tourisme de Chalon-sur-Saône accueille l'exposition-vente «Par 4 Chemins», un rendez-vous artistique qui mérite assurément le détour.

Installée au 4 place du Port-Villiers, cette exposition réunit quatre talentueux créateurs aux sensibilités très différentes mais complémentaires : Èssénèm pour la mosaïque, Gilles Pugin pour la sculpture, Sylvie Meunier pour la photographie et Molley pour la peinture.

Le vernissage s'est déroulé le 2 juin dernier dans une ambiance chaleureuse, à l'image de cette exposition placée sous le signe du partage et de la créativité.

Le titre de l'exposition n'a pas été choisi au hasard.

Et on commence avec Molley, peintre chalonnais à l'imagination foisonnante. Autodidacte, il peint depuis la fin des années 1990 et développe un univers coloré, souvent surréaliste, parfois proche de la bande dessinée ou de l'art naïf. C'est simple, on adore. Ses œuvres à l'huile sur toile reflètent une personnalité fantasque et inventive qui ne cesse de nous surprendre.

Dès l'entrée, le regard est happé par les créations de Gilles Pugin. Ses célèbres «Félinades», sculptures animalières en céramique, attirent immédiatement l'attention. Mention spéciale pour son Chat Moine. L'artiste façonne avec talent chats et autres animaux, leur insufflant caractère, élégance et parfois même une pointe d'humour. Chaque pièce semble posséder sa propre personnalité. L'affiche de l'exposition est d'ailleurs le fruit d'une collaboration entre Gilles Pugin et Sylvie Meunier, cette dernière ayant assuré la réalisation finale du visuel.

Autre coup de cœur de cette exposition : les œuvres d'Èssénèm, artiste lyonnaise qui maîtrise l'art de la mosaïque avec une précision remarquable. Son travail démontre que la mosaïque peut transcender tous les supports. Ainsi, un simple téléphone vintage devient, sous ses doigts, une véritable œuvre d'art proposée à 250 euros. Perles, morceaux de verre, fragments de porcelaine et inclusions métalliques composent un ensemble d'une richesse exceptionnelle qui trouverait naturellement sa place dans la collection de tout amateur d'art.

Ses bustes constituent également l'un des temps forts de l'exposition. «Amazonia», parée d'un vert profond composé de perles, de paillettes et d'inclusions diverses, captive immédiatement le regard. «Gatekeeper 2», tout en mosaïque noire et cuir masculin, impose sa présence avec force et élégance. Quant à «Gatekeeper 1», buste féminin noir et or, il séduit par son raffinement et son équilibre. Sans oublier les délicates pampilles bohémiennes et les éventails décoratifs qui rencontrent déjà un franc succès auprès des visiteurs et disparaissent rapidement des présentoirs.

Face à ces œuvres foisonnantes, les photographies de Sylvie Meunier apportent une autre forme d'émerveillement. Artiste touche-à-tout à l'imagination débordante, elle présente notamment sa série des «Têtes de lierre», née d'une découverte fortuite dans un jardin remarquable du Pays d'Auge, en Normandie. Ces compositions photographiques révèlent une étonnante capacité à faire surgir des visages et des émotions là où le regard ordinaire ne voit qu'un enchevêtrement végétal.

Son travail se distingue également à travers la série «Clair Obscur», où jeux d'ombres, éclats de soleil et contrastes lumineux composent des images à la fois poétiques et mystérieuses. Chez Sylvie Meunier, chaque photographie raconte une histoire et témoigne d'un regard particulièrement sensible sur le monde qui l'entoure.

L'exposition «Par 4 Chemins» porte admirablement son nom. Quatre artistes, quatre techniques, quatre chemins de création qui se croisent pour offrir aux visiteurs un véritable voyage artistique. Entre la fantaisie colorée de Molley, les sculptures animalières de Gilles Pugin, les mosaïques raffinées d'Èssénèm et les photographies inspirées de Sylvie Meunier, chacun trouvera une œuvre capable de susciter l'émotion, l'étonnement ou le coup de cœur.

Une exposition lumineuse, généreuse et accessible qui rappelle combien l'art sait encore émerveiller. Si vous ne l'avez pas encore visitée, ne tardez pas : cette belle aventure artistique s'achève le 14 juin.

«Par 4 Chemins», exposition-vente à (re)voir à l'Office de Tourisme de Chalon-sur-Saône, 4 Place du Port-Villiers, à Chalon-sur-Saône, jusqu'au 14 juin 2026 de de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures. Entrée gratuite.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati