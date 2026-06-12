Venez apporter votre soutien à l'épicerie sociale du Grand Chalon chez Biocoop Châtenoy

Depuis 4 ans, le magasin Biocoop de Châtenoy-le-Royal répond avec toujours le même engagement et dynanisme aux besoins de l'épicerie sociale du Grand Chalon. Deux jours durant, une quinzaine de bénéficiaires et bénévoles sont présents pour solliciter votre soutien. En présence d'Annie Sassignol, conseillère communautaire déléguée à l'action sociale, Marion Simonet, a rappelé l'importance de la collecte, accordant une visibilité jusqu'à 6 mois.

L’Épicerie sociale du Grand Chalon est un lieu d’aide alimentaire mais aussi d’accompagnement et de convivialité. Elle permet à des habitants du territoire, d’acheter des produits à prix réduits tout en bénéficiant d’un espace d’échanges, d’informations et d’animations. Son action s’inscrit dans une logique de soutien aux personnes rencontrant des difficultés ponctuelles, avec pour objectif de favoriser l’autonomie et de soutenir les parcours d’insertion sociale et professionnelle. Une quarantaine de familles bénéficie du dispositif d'accompagnement.

Ce vendredi jusqu'à 19h et ce samedi jusquu'à 18h, vous pouvez participer au geste solidaire au profit de familles de l'agglomération. A noter que parallèlement aux dons des clients, votre magasin Biocoop reverser l'intégralité des marges réalisées sur ces produits au profit de l'épicerie sociale.

L.G