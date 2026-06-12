Châtenoy le Royal
Le Tolpar ... ça vous dit quelque chose ?
Publié le 12 Juin 2026 à 11h02
le club TenaCe, nouvellement implanté à Chatenoy -le-royal lance un stage de découverte autour d’une discipline nouvelle dans la région : le Tolpar, appelée également escrime à lame courte. Le Tolpar, un sport de combat moderne basé sur l'utilisation de lames courtes d'entraînement, réalisées en plastique , dans un cadre sécurisé et sportif.
Pour accompagner le lancement du club, un stage découverte ouvert à tous, encadré par deux initiateurs, sera organisé le mercredi 24 juin 2026 de 18h30 à 20h30 au Gymnase Prévert, rue du Bourg à Châtenoy-le-Royal.
Le Tolpar est une discipline qui combine stratégie, déplacement, gestion de la distance, coordination et prise de décision rapide. Accessible aux débutants comme aux pratiquants expérimentés, il permet de développer à la fois les qualités physiques et mentales dans un environnement convivial et respectueux.
L'ensemble de la pratique s'effectue avec des équipements de protection adaptés et du matériel d'entraînement spécifique, garantissant la sécurité des participants.
Avec la création de TenaCe t, les fondateurs souhaitent offrir aux habitants du Grand Chalon et alentours une activité originale, dynamique et fédératrice.
Le club a pour ambition de faire découvrir cette discipline encore peu connue en France et de créer une communauté locale de pratiquants partageant les mêmes valeurs de respect, de dépassement de soi et de camaraderie.
Les médias locaux sont cordialement invités à venir assister à cette séance découverte afin de rencontrer les encadrants, échanger avec les participants et découvrir cette pratique sportive atypique.
Nous serions heureux d'accueillir un journaliste ou un photographe lors de cette séance découverte afin de présenter cette nouvelle discipline sportive au public de la région chalonnaise.
Informations pratiques :
• Date : Mercredi 24 juin 2026
• Horaires : 18h30 à 20h30
• Lieu : Gymnase Prévert, Rue du Bourg, 71880 Châtenoy-le-Royal
• Public : Ouvert à tous, débutants bienvenus
• Gratuite ( Participation Libre)
• Contact : 06 22 88 49 71
À propos de TenaCe
TenaCe est une association sportive récemment créée à Châtenoy-le-Royal. Son objectif est de promouvoir la pratique du Tolpar et des activités de combat associées dans un esprit de convivialité, de respect et d'ouverture à tous les publics.
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