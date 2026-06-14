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Dans six départements du sud-est et de l'ouest de la France, les conditions météorologiques entraînent un "danger élevé" de feux de forêts
Publié le 14 Juin 2026 à 09h33
Dans sa Météo des forêts, Météo-France alerte sur un niveau de risque "orange" en raison des conditions et de l’état de sécheresse de la végétation.
Le danger de feux y est au niveau "orange", signifiant que "les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", détaille Météo-France dans sa Météo des forêts. "Le risque de feux peut être localement très élevé."
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