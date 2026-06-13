Le Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône au rythme du Novara Jazz Festival

35 adhérents du comité ont vécu un week-end placé sous le signe de la musique et de la découverte. Plus de détails avec Info Chalon.

Du vendredi 5 au lundi 8 juin 2026, trente-cinq adhérents du Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône ont séjourné à Novara, notre ville jumelle italienne située dans la région du Piémont. Invités à participer au festival Novara Jazz, ils ont vécu quatre journées riches en découvertes, en rencontres et en émotions.

Dès leur arrivée, 26 d'entre eux se sont lancés dans l'ascension du célèbre Dôme de San Gaudenzio. Véritable chef-d'œuvre architectural, cette coupole unique dans l'histoire mondiale de l'architecture constitue l'une des réalisations en maçonnerie les plus audacieuses jamais conçues. Symbole de la ville, elle est une source de fierté pour les habitants de Novara et offre un panorama exceptionnel sur la cité et ses environs.

Tout au long des journées de vendredi et samedi, les adhérents ont pu profiter des nombreux concerts proposés dans le cadre du festival. Des orchestres et ensembles musicaux se produisaient dans différents lieux de la ville, permettant aux visiteurs de découvrir Novara sous un angle original et particulièrement vivant. La qualité des prestations musicales a été unanimement saluée, tandis que les sites remarquables accueillant les concerts ont contribué à enrichir la découverte du patrimoine local. Le beau temps était également au rendez-vous, rendant les promenades et les déplacements particulièrement agréables.

Le samedi soir, l'ensemble de la délégation chalonnaise était convié au Broletto pour un dîner convivial et chaleureux. Ce moment de partage a permis de renforcer les liens d'amitié qui unissent depuis de nombreuses années les habitants des deux villes jumelles.

Au terme de ce séjour, tous les participants s'accordaient à souligner la qualité de l'accueil reçu, la bonne ambiance qui a régné tout au long du voyage et la richesse des découvertes effectuées. Entre musique, patrimoine, histoire et amitié franco-italienne, cette escapade à Novara restera un excellent souvenir pour les adhérents du Comité de jumelage de Chalon-sur-Saône.

Une nouvelle illustration, s’il en fallait une, de la vitalité des échanges entre nos deux villes et de l'importance des liens humains qui les unissent.

(Photos gracieusement fournies par Anne Passerat)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati