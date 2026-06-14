BASEBALL - La finale régionale organisée à Chalon le dimanche 21 juin

Résultats des demi-finales

Dimanche dernier, les 2 clubs de Saône et Loire disputaient les demi-finales du championnat régional de baseball. Les RED STARS de Baudrières se déplaçaient chez les CYCLONES de Fenay (21),tandis que les VIKINGS de Chalon rencontraient les BADGERS de Besançon (25), avec un scénario presque similaire:

Le premier match est accroché avec une défaite pour un seul point d’écart pour les saône et loiriens. Les scores des seconds matchs sont sans appel. RED STARS et VIKINGS se classent respectivement troisième et quatrième.

UNE FINALE À CHALON LE DIMANCHE 21 JUIN

La Ligue Bourgogne Franche Comté de Baseball et Softball a souhaité disputer cette finale entre BADGERS et CYCLONES, sur terrain neutre. Elle a choisi le terrain de baseball de la Roseraie Saint Nicolas pour clore cette saison 2026. Cette attribution témoigne de la confiance de la Ligue envers la qualité des infrastructures chalonnaises et le savoir-faire des bénévoles du Vikings Baseball Club pour s’assurer une organisation réussie d'une telle compétition.

Au programme du dimanche 21 juin:

10h Badgers vs Cyclones

13h Cyclones vs Badgers

Si égalité, à 16h, troisième match Badgers vs Cyclones, pour départager les équipes.