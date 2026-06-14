Football

Les 20 et 21 juin, le football jeunes a rendez-vous à Mercurey avec son grand tournoi annuel

Publié le 14 Juin 2026 à 09h23

Les 20 et 21 juin, le football jeunes a rendez-vous à Mercurey avec son grand tournoi annuel

Plusieurs centaines de jeunes sont attendus au Champ Ladoit.

 Le tournoi U7  rdv à 9H30 début 10h00 et U11  rdv à 8H30  début 9H00  aura lieu le samedi 20 juin 202  à Mercurey 

Le tournoi  U9 rdv à 9H00 début 9H30  et U13 rdv à 9H30  début 10H00 aura lieu le dimanche 21 juin 2026 à Mercurey 

+ de 700 joueurs et joueuses seront présents 

Buvettes et Restauration sur place  NON STOP 