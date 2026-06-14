Football
Les 20 et 21 juin, le football jeunes a rendez-vous à Mercurey avec son grand tournoi annuel
Publié le 14 Juin 2026 à 09h23
Plusieurs centaines de jeunes sont attendus au Champ Ladoit.
Le tournoi U7 rdv à 9H30 début 10h00 et U11 rdv à 8H30 début 9H00 aura lieu le samedi 20 juin 202 à Mercurey
Le tournoi U9 rdv à 9H00 début 9H30 et U13 rdv à 9H30 début 10H00 aura lieu le dimanche 21 juin 2026 à Mercurey
+ de 700 joueurs et joueuses seront présents
Buvettes et Restauration sur place NON STOP
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